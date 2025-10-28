Worlds 2025: Gen.G Esports steigt nach dem Sieg gegen Hanwha Life auf

HQ

Das erste der vier Viertelfinalspiele am Worlds 2025 ist gerade zu Ende gegangen. Nach einem zermürbenden Match zwischen Gen.G Esports und Hanwha Life, das eine einstündige Runde umfasste, stand ein Sieger fest, bei dem Gen.G Hanwha Life ausschied.

Das derzeit topgesetzte Team aus der LCK bei Worlds 2025 ist in die Playoffs eingezogen, nachdem es das zweithöchste gesetzte Team aus der Region ausgeschaltet hat. Das Ergebnis lautete 3:1 für Gen.G Esports, und das bedeutet, dass wir wissen, dass das koreanische Team im Halbfinale, das am Wochenende stattfinden wird, entweder auf KT Rolster oder CTBC Flying Oyster treffen wird.

