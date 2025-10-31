Worlds 2025: T1 besiegt Anyone's Legend in einem Fünf-Spiele-Thriller, die Chancen auf einen Three-Peat sind noch am Leben

HQ

Wenn man bedenkt, dass T1 in dieser Saison in der LCK überhaupt nicht viel gewonnen hat und sich als eine der beiden Play-In Mannschaften kaum in die Worlds 2025 Mannschaften gekämpft hat, ist es vielleicht eine Untertreibung zu sagen, dass die amtierenden Meister in Folge in diesem Jahr keine Favoriten sind. Aber man kann weder die Erfahrung noch den Antrieb, Geschichte zu schreiben, wie im vierten Viertelfinale bei Worlds 2025, T1 gerade Anyone's Legend in einem Fünf-Spiele-Thriller ausgeschaltet hat.

Bis zum Schluss besiegte T1 Anyone's Legend mit 3:2 und hat nun sein Ticket für das Halbfinale am 2. November gelöst, wo Top Esports auf das koreanische Team wartet. Das bedeutet, dass T1 jetzt zwei Seriensiege davon entfernt sind, den Triple zu vervollständigen und zwei Mal hintereinander Worlds zu gewinnen, eine Herausforderung, die nur noch anspruchsvoller wird, wenn noch bessere Teams auf sie warten.