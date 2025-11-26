Wir spielen Kirby Air Riders heute bei GR Live

HQ

Es ist Zeit für eine weitere Runde GR Live und für das heutige Angebot richten wir unsere Aufmerksamkeit auf das vorletzte Nintendo-First-Party-Exklusiv des Jahres. Genau, das Thema des kommenden Streams wird Kirby Air Riders sein, die neueste und ungewöhnliche Kreation des Nintendo-Veteranen und Super Smash Bros. Ultimate Mastermind Masahiro Sakurai.

Ab der üblichen Zeit 16:00 GMT/17:00 MEZ werde ich eine Stunde Kirby Air Riders – alles auf der GR Live-Homepage – hosten und durchspielen. Schauen Sie unbedingt vorbei, um einen Teil des Gameplays zu erleben, das wir in unserer Rezension als eine Art erworbenen Geschmack beschrieben haben, der sich zu etwas Besonderem entwickelt, wenn es klickt.