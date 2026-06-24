Wir spielen Dark Scrolls heute bei GR Live

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Wir sind heute Nachmittag für ein weiteres GR Live zurück, bei dem wir der brennenden Sommersonne entkommen und stattdessen einen Blick auf Doinksofts neueste Indie-Innovation werfen. Bekannt als Dark Scrolls ist dieses Spiel ein fantasy-inspirierter Action-Plattformer mit Roguelite-Fortschritt, und es geht darum, verschiedene Charaktere zu nutzen, um anspruchsvolle Herausforderungen zu meistern und unterwegs Geheimnisse zu entdecken.

Vor diesem Hintergrund werde ich ab der üblichen Zeit von 16:00 BST/17:00 MESZ die erste Stunde von Dark Scrolls auf der GR Live-Homepage moderieren und durchspielen.

Schaut unbedingt vorbei, um einen Vorgeschmack auf die Action zu bekommen, und für mehr zu Dark Scrolls verpassen Sie nicht unsere engagierte und ausführliche Rezension des Spiels.