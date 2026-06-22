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Dark Scrolls ist eine temporeiche Mischung aus Roguelite, Shoot 'em up und Arcade-Plattformer, die sich klar von mehreren klassischen Titeln inspirieren lässt, darunter Ghosts 'n Goblins, Castlevania und ein Hauch von Mega Man obendrauf. Die Prämisse ist einfach: Wähle einen von drei Starthelden, stürze dich in ein zufällig generiertes Level und versuche, bis zum Ende zu überleben.

Was zunächst wie klassische Retro-Action wirkt, erweist sich jedoch schnell als ein Spiel mit deutlich größerer Tiefe, als die charmante Pixelgrafik vermuten lässt. Hinter dem Spiel steht das Indie-Studio Doinksoft, das sich zuvor mit gefeierten, pixellastigen Titeln wie Gato Roboto und Gunbrella einen Namen gemacht hat, und ihr charakteristisches Flair für präzise Spielmechaniken durchdringt jeden Frame.

Die Aussicht auf mehrere verschiedene Wege, die zum Ende führen, ist immer aufregend.

Seine größte Stärke liegt in seiner Vielfalt. Es gibt nur wenige Levels, aber sie werden von einer zufälligen Engine generiert, sodass die Umgebungen jedes Mal anders aussehen, wenn man das Spiel durchspielt. Das beseitigt effektiv das Wiederholungsgefühl, das viele ältere Plattformspiele plagte. Die Möglichkeit, verschiedene Wege zum Endziel zu wählen, sorgt außerdem dafür, dass sich jeder Durchlauf einzigartig anfühlt. Hier gibt es deutliche Anklänge an Castlevania, wo die Entscheidungen nicht nur den Schwierigkeitsgrad beeinflussen, sondern auch zum Experimentieren bis hin zu den intensiven Bosskämpfen anregen, bei denen man die Bewegungsmuster seines Charakters wirklich beherrschen muss.

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Pigeon, Grizz & Emerys

Im Spiel treffen wir Grizz, einen großen, bärtigen Barbaren, der auf rohe Kraft setzt, schwere Äxte in einem Bogen wirft und Feinde mit einem mächtigen Bodenschlag aus der Luft zerquetscht. Im Gegensatz dazu gibt es Pigeon, einen schnellen und wendigen Dieb, der sich auf Mobilität konzentriert, blitzschnelle Messerstöße aus nächster Nähe wirft und mitten im Sprung mit seinen Dolchen direkt nach unten angreift. Für mich war es jedoch der Zauberer Emerys, der zur offensichtlichen Wahl wurde, da die Kombination aus hoher Mobilität und der Fähigkeit, aus der Distanz anzugreifen, diese Wahl einfach machte. Dazu kommt eine große Auswahl an freischaltbaren Charakteren mit völlig unterschiedlichen Fähigkeiten und Spielstilen. Das Spiel bietet insgesamt neun Helden, und durch das Erkunden versteckter Ecken und Winkel kannst du alles freischalten, von einem bellenden Hund bis zu einer Saxophon-spielenden Ratte. Egal, ob du Nahkampf, Unterstützungsrollen oder einen aggressiveren Run-and-Gun-Ansatz bevorzugst – es ist gut möglich, dass du einen Favoriten findest.

Die einzigartigen Fähigkeiten der Charaktere eröffnen eine Fülle von Möglichkeiten für Abwechslung und Herausforderung. Ich habe den Koop-Modus nicht so gründlich erkundet wie den Einzelspielermodus, aber die Vielfalt unter den Helden ist für mich eine große Stärke des Koop. Wie in Golden Axe gibt es fantastische Möglichkeiten, die einzigartigen Stärken der verschiedenen Charaktere zu kombinieren. Die charmante Pixelgrafik wird zudem von einem mitreißenden, retroartigen Soundtrack begleitet, der das Adrenalin während der chaotischsten Kämpfe in Schwung treibt.

Grizz in Aktion

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Das Upgrade-System ist ein weiterer echter Erfolg. Du sammelst Kristalle, die du später gegen verschiedene Fähigkeiten eintauschen kannst. Synergien zwischen vampirähnlichen, lebensraubenden, hilfsbereiten Elfen und schnelleren Projektilen zu schaffen, verleiht jedem Durchgang ein greifbares Gefühl von Fortschritt. Es gibt nur wenige Dinge, die so befriedigend sind wie das Gefühl, die richtige Kombination von Fähigkeiten gefunden zu haben, die chaotische Kämpfe in gut geölte Siegesmarsche verwandelt.

Trotz seines Namens ist Dark Scrolls auch deutlich besser ausbalanciert als erwartet. Die Herausforderung ist vorhanden, aber das Spiel fühlt sich selten unfair an. Misserfolge liegen meist eher an eigenen Fehlern als an frustrierenden Designentscheidungen, was einen fast sofort dazu bringt, eine neue Runde zu starten.

Co-op-Chaos

Leider stößt das Spiel auf einen Punkt, den viele moderne Rogueliten inzwischen effektiver gelöst haben: das Fehlen eines Speichersystems. Du kannst nicht zwischen den Levels speichern, was – und erfordert – einen größeren Zeitaufwand als nötig. Wenn du die gesammelten Kristalle sichern und deine Spielsitzung beenden willst, bist du effektiv gezwungen, deinen eigenen Durchlauf frühzeitig zu beenden. Es wirkt unnötig umständlich und riskiert, Spieler abzuschrecken, die nicht immer Zeit für längere Sitzungen haben.

Es ist schade, denn sonst schafft es Dark Scrolls, sowohl sofort unterhaltsam als auch langfristig süchtig machend zu sein. Die Vielfalt an Levels, Charakteren und Upgrades sorgt dafür, dass das Spiel ständig neue Spielweisen bietet, und sein lockerer Ton balanciert die hohe Intensität auf vorbildliche Weise aus. Das Spiel ist an sich keine Revolution und vermittelt nicht das Gefühl, zum ersten Mal etwas Einzigartiges zu spielen. Seine Stärken liegen gerade darin, dass es kleine Elemente aus mehreren Spieleserien verschiedener Genres vereint und zu einem sehr soliden und unterhaltsamen Spiel vereint.

Dark Scrolls ist vielleicht nicht die gnadenlose Herausforderung, die sein Name vermuten lässt, aber es ist ein clever gestaltetes, charmantes und höchst unterhaltsames Actionspiel, das es schwer macht, den Controller wegzulegen.