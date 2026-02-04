Wir spielen Cairn heute bei GR Live

HQ

Wir sind heute für einen weiteren GR Live-Stream zurück, wenn ich zur üblichen Zeit die erste Stunde des Kletterabenteuers von The Game Bakers, bekannt als Cairn, moderieren und mir anschauen werde.

Alles findet auf der GR Live-Startseite statt, und Sie können mich ab 16:00 GMT/17:00 MESZ besuchen, um zu sehen, was dieses recht gut aufgenommene Projekt für alle bereithält, die es noch nicht selbst erlebt haben.

Und für diejenigen, die vor Beginn des Streams weitere Analysen und Gedanken zu Cairn suchen, könnt ihr hier vorbeischauen, um unsere spezielle Rezension zu lesen, in der wir über das interessante Gameplay und den schwer sympathischen Protagonisten sprechen.