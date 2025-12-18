Wie viele Tore braucht Kylian Mbappé, um Cristiano Ronaldos Rekord bei Real Madrid zu brechen?

HQ

Kylian Mbappé erzielte zwei Tore im Achtelfinale der Copa del Rey gegen Talavera und sicherte sich damit die Qualifikation für die nächste Runde, und für Mbappé ist das Ziel, Cristiano Ronaldos Rekord zu übertreffen, im letzten Spiel des Jahres am kommenden Samstag in Reichweite.

Ronaldo hält den Rekord für die meisten erzielten Tore für Real Madrid in einem Kalenderjahr, 59 Tore im Jahr 2013. Nun ist Mbappé nur noch ein Tor davon entfernt, den Rekord einzustellen, und zwei davon entfernt, ihn zu übertreffen: Er hat 2025, sein erstes volles Jahr beim Verein, nach seinem Wechsel im Juni 2024 58 Tore für Real Madrid erzielt.

Kylian Mbappé hat 2025 vier Hattricks erzielt (gegen Valladolid, Manchester City, Barça y Kairat Almaty) und einen 'Poker' gegen Olympiacos und gewann letzte Saison die Pichichi-Trophäe und den Goldenen Schuh. 28 dieser 58 Tore stammen aus den 26 Spielen, die er in dieser Saison absolviert hat, und derzeit ist er mit 17 Toren bester Torschütze der LaLiga.

Seine letzte Chance ist gegen Sevilla im Bernabéu, 21:00 Uhr MET, 20:00 Uhr GMT, ihr letztes Spiel des Jahres. Madrids erstes Spiel 2026 findet am 4. Januar gegen Betis statt.