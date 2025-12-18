Real Madrid übersteht die Schreck und schlägt knapp den Drittligisten, um das Achtelfinale der Copa del Rey zu erreichen

HQ

Real Madrid überstand einen weiteren Schreck im Achtelfinale der Copa del Rey und gewann dank eines Doppelpacks von Kylian Mbappé mit 3:2 gegen den Drittligisten Talavera. Trotz Dominanz, 70 % Ballbesitz und 22 Schüssen konnte Real Madrid nur durch einen Elfmeter von Kylian Mbappé, ein Eigentor von Talavera-Spieler Manuel Farrando und später durch ein weiteres Tor von Mbappé treffen, ein weicher Schuss, der aus den Händen von Torwart Jaime sprang und sprang, der im Verlauf des Spiels mehrere wichtige Paraden zeigte.

Doch Real Madrid senkte die Intensität in einem Spiel mit vielen Rotationen, und trotz des Einwechsels von Tchouaméni und Bellingham in den letzten Minuten verlor Madrids Mittelfeld den Ball, und Talavera überholte Madrid bei Ballbesitz und Schüssen... was zu zwei Toren führte, in der 80. und 91. Minute. Der allerletzte Spielzug des Spiels war eine großartige Parade des Madrider zweiten Torwarts Andriy Lunin, was Trainer Xabi Alonso frustrierte, der sah, wie das Spiel ihnen fast entglitten wäre.

Bisher hat der spanische Pokal deutlich ausgeglichenere Spiele als üblich zwischen Erstligisten sowie Spiele der zweiten, dritten und vierten Liga geliefert. Einen Tag zuvor hatte Barcelona 75 Minuten gebraucht, um das erste Tor beim 2:0-Sieg für Guadalajara zu erzielen.

Früher, am Mittwoch, hatte Atlético de Madrid mit 3:2 gegen Atlético Baleares gewonnen. Und Villarreal, Vierter in der LaLiga, verlor mit 1:2 gegen den Tabellenführer Real Racing Club de Santander und schied vor dem Achtelfinale aus dem Pokal aus.