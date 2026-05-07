Wie viel wird Star Fox für die Nintendo Switch 2 kosten? Preis für digitale und physische Versionen bekannt gegeben

Star Fox wurde von Nintendo am Mittwochabend als totale Überraschung angekündigt und erscheint sehr bald, am 25. Juni 2026, ausschließlich auf der Nintendo Switch 2. Das Spiel ist ein 1:1-Remake von Star Fox 64 im Gameplay, aber die Grafik und das Charakterdesign wurden komplett überarbeitet, was zu einigen polarisierenden Ergebnissen führte.

Was von den Fans sicherlich besser ankommt, ist der Preis: Star Fox (für die Nintendo Switch 2) wird ein günstigeres Spiel sein als die meisten Nintendo-First-Party-Exklusivtitel. Dies sind die zum Zeitpunkt des Schreibens bestätigten Preise für die digitalen Versionen (*die physischen Versionen wurden nicht bestätigt, sollten aber zehn Dollar teurer sein).



49,99 € digital / 59,99 € physisch*



£41,99 digital / £49,99 physisch*



49,99 $ digital / 59,99 $ physisch*



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Der japanische Nintendo Store hat bestätigt, dass Star Fox 5480 Yen digital und physisch 6480 Yen kosten wird, genauso viel wie Rhythm Paradise Groove (6500 Yen sowohl physisch als auch digital, da es ein Switch-1-Spiel ist).

Also wird Star Fox in Nintendos Augen "kleiner" als Splatoon Raiders sein, aber genauso groß wie Rhythm Heaven; während Splatoon Raiders selbst kleiner sein wird als Spiele wie Pokopia oder Yoshi and the Mysterious Books. Es ist schwer, die Preise für Nintendo-Spiele vorherzusagen... aber zumindest lockern sie die verrückten Preise, die man vor einem Jahr bei Mario Kart World gesehen hat.

Da Star Fox ein Remake eines "kleineren" Spiels ist und kein sehr mainstream-Franchise, ist es logisch, dass es günstiger ist als andere Spiele, obwohl das bestätigt, dass es kein "AAA"-Titel sein wird. Mit Gerüchten, dass 2027 ein weiteres Star Fox -Spiel erscheint, könnte dies der Beginn eines neuen, spannenden Kapitels für die Star Fox -Reihe sein...