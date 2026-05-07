Ein Star Fox 64-Remake erscheint am 25. Juni für die Nintendo Switch 2, und das visuelle Design ist verrückt

Star Fox erscheint am 25. Juni, ein Remake von Star Fox 64 exklusiv für die Nintendo Switch 2 (das ist der offizielle Titel). Die Spiellevels bleiben wie im Nintendo 64 von 1997, einschließlich der alternativen Routen während der kurzen, aber sehr wiederspielbaren Kampagne, aber alles andere wurde geändert, um dem Spiel ein modernes und "realistisches" Aussehen zu verleihen.

Die Grafik zeigt enorme Verbesserungen, Lichtjahre gegenüber dem letzten Mal, als wir Star Fox auf der Wii U gesehen haben, in Star Fox Zero, vor nur zehn Jahren. Das mit Abstand auffälligste Merkmal sind jedoch die Charakterdesigns, die weit entfernt von dem, was wir in anderen Spielen gesehen haben, und viel realistischer, da sie den ursprünglichen Puppen ähneln, die 1993 zur Bewerbung des ersten Spiels der Serie verwendet wurden.

Die Kampagne des Spiels fügt keine neuen Level hinzu (soweit wir wissen), aber sie hat neue Zwischensequenzen, Missionsbriefings mit Interaktionen zwischen den Charakteren. Eine weitere neue Funktion ist der Koop-Mehrspielermodus, bei dem ein Spieler den Joy-Con benutzt, um den Arwing zu bewegen, und ein anderer mit dem Joy-Con im Mausmodus zielt und schießt. Wenn dir die klassische Steuerung gefällt, kannst du den Nintendo 64 Controller für die Nintendo Switch Online verwenden.

Der Herausforderungsmodus erlaubt es, die Level mit speziellen Herausforderungen auf Normal oder Experten-Schwierigkeit zu wiederholen, während der Kampfmodus lokal und online ein 4-gegen-Modus zurückkehrt. 4-Modus mit Star Fox Team (Fox, Falco, Peppy und Slippy) gegen Star Wolf auf drei Karten.

Star Fox Direct und Star Fox von Nintendo für die Switch 2 angekündigt

Aus heiterem Himmel kündigte Nintendo an, dass am 6. Mai ein fünfzehnminütiger Star Fox Direct ausgestrahlt wird... mit kaum zehn Minuten Erwartung. Die Präsentation wurde am Donnerstag um 00:00 Uhr CEST, um 23:00 Uhr BST am Mittwoch in britischer Zeit ausgestrahlt.

Einige Leaker hatten vorgeschlagen, dass die Ankündigung eines neuen Star Fox -Spiels im April erfolgen würde. Der April kam und ging, aber wir mussten nicht lange warten, um von dieser neuen Nintendo Switch 2-Version zu erfahren. Natürlich passt das Spiel gut nach dem Auftauchen von Star Fox im Super Mario Galaxy Movie, auch wenn die Charaktere sich überhaupt nicht ähnlich sehen (und es ist das zweite Mal, dass dieses Spiel neu aufgelegt wurde, seit dem 3DS-Remake von 2011).

Was hältst du von Star Fox für die Nintendo Switch 2? Denkt daran, dass es am 25. Juni startet!