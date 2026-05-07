Bestätigt die Ankündigung von Star Fox das Remake von Zelda Ocarina of Time für die Switch 2? Und Metroid?

Star Fox wurde am Mittwochabend von Nintendo als totale Überraschung angekündigt und erscheint sehr bald, am 25. Juni, ausschließlich für die Nintendo Switch 2. Es erscheint im Juni, ist ein klassisches Star Fox Spiel und hat fantastische Grafik... genau das, was der Leaker NatetheHate am 27. März in einem Podcast sagte, gefolgt von weiteren Insidern, die die Information bestätigten.

Konkret sagte Nate, es sei ein "klassisches Star Fox Spiel", dass "die Grafik sehr gut und sehr befriedigend sein soll" und dass es Online-Multiplayer geben würde. Alles war wahr, außer dem Zeitpunkt der Enthüllung: Statt April wurde er nach der Veröffentlichung des Mario-Galaxy-Films im Mai enthüllt... einen Tag vor den Quartalsergebnissen.

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Nate sagte außerdem, dass Rhythm Paradise Groove und Splatoon Raiders im Sommer erscheinen würden, was später von Nintendo bestätigt wurde (Rhythm am 2. Juli und Splatoon am 23. Juli), also wenn das alles stimmt, dann sollte alles, was Nate gesagt hat, auch stimmen... Das ist keine Kleinigkeit: Damals haben wir darüber berichtet, aber hier eine Zusammenfassung:



Fire Emblem: Fortune's Weave und ein Switch Sports-Spiel für die Switch 2 erscheinen diesen Sommer



Das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time wird noch vor Ende 2026 erscheinen



Ein neues 3D-Mario-Spiel wird 2027 erscheinen



Metroid, Wario und EIN ANDERER Star Fox im Jahr 2027 für die Switch 2?

Das waren die Hauptthemen von Nate... aber die Geschichte wurde von anderen Insidern übernommen, die neue Dinge hinzufügten, wie eine Switch 2 Limited Edition basierend auf Zelda.

Doch die Gerüchte wuchsen wie ein Schneeball: Ein YouTube-Nutzer namens @malo932 soll einen Kommentar mit denselben Informationen wie Nate gepostet haben, aber BEVOR Nate den Podcast veröffentlichte... Mit wenigen weiteren Details, darunter:



Das Super-Metroid-Remake ist "nah dran"



Das neue Wario Land-Spiel erscheint "möglicherweise 2027".



Ein weiteres Star Fox -Spiel wird 2027 als "Abenteuer-Spiel" erscheinen.



Willst du mehr? Wie Reddit-Nutzer herausfanden, fand ein Nutzer auf Famiboards, dass ein italienischer YouTuber namens Poro Michele Tage vor Nates Podcast eine DM erhalten hatte, in der all das oben Genannte PLUS...



The Duskbloods werden Ende 2026 veröffentlicht



Es gibt tatsächlich ein weiteres Star Fox Spiel im Jahr 2027



Mario Kart World DLC wurde auf 2027 verschoben



Das Super Metroid-Remake hat einen Pixel-Art-Stil



MercurySteam, die Macher von Metroid 6 von Metroid Dread, sind in Arbeit, aber nicht im Jahr 2026



Basierend auf der Ankündigung von Star Fox können wir also annehmen, dass das Ocarina of Time-Remake echt ist (und Mario 3D erst 2027 erscheinen wird). Die anderen Gerüchte sind etwas fragwürdiger, mit dem Risiko, ein bisschen wie das kaputte Handyspiel zu sein, aber Dinge wie ein Super-Metroid-Remake oder ein neues Wario Land klingen nicht allzu abwegig...

Jedenfalls könnte ein möglicher Nintendo Direct im Juni einige dieser Zweifel ausräumen. Freust du dich auf Star Fox auf der Nintendo Switch 2?