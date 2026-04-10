[8+1 Oben] Die Star Fox-Spiele, von schlecht bis zum besten

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Die Star-Fox-Serie ist bereits eine Legende der Popkultur der 90er Jahre. Seine offensichtliche, aber leichtfüßige Hommage an Star Wars, die plüschigen, polygonalen Charaktere voller cartoonhafter Zitate und das Genre (das fast in Vergessenheit geraten war) waren und werden seine Markenzeichen bleiben, und jetzt, da es sich auf ein großes Comeback vorbereitet, ist es Zeit, auf die besten Teile der Reihe zurückzublicken.

Und woher wissen wir, dass sie ihr Comeback vorbereitet? Nun, es ist noch nicht offiziell, aber Fox McCloud ist bereits zu einem der besten Cameos in The Super Mario Galaxy Movie geworden, und es gibt Quellen, die behaupten, dass die Ankündigung eines neuen Star-Fox-Spiels für die Nintendo Switch 2 unmittelbar bevorsteht und das Weltraumkampf-Spiel voller "LEGO-artiger" Humor sein wird.

"Gib niemals auf. Vertraue deinem Instinkt."

Nachdem die Vorstellungen geklärt sind, folgen wir diesem legendären Satz von James McCloud und präsentieren Ihnen basierend auf unserer Erfahrung die besten Star-Fox-Spiele auf Nintendo-Konsolen, von schlecht bis best, wie folgt:

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8. Star Fox Guard (Wii U)

Die Wii U gehörte zu den wenigen Glücklichen, die bis zu zwei Star-Fox-Teile erhielten, während andere Konsolen leer blieben. Das "Problem", obwohl Nintendos Innovationsversuche immer willkommen sind, ist, dass beide Titel eindeutig experimentell waren, wobei Shigeru Miyamoto bestrebt war, das Beste aus der Dual-Screen-Technologie des Systems zu machen.

Guard ist das "am wenigsten Star-Fox"-Spiel auf dieser Liste, und das will schon was heißen, wenn man bedenkt, dass es hier ein paar Außenseiter gibt. Es ist nicht so, dass es schlecht wäre; tatsächlich ist es ein interessanter Titel, eine Kombination aus Multikamera-Überwachung und Verteidigung/Bau, in der wir Grippy Toad, Slippys Onkel, kennenlernen.

Leider führten sein schlechtes visuelles Finish und sein Flirt mit Monotonie letztlich dazu, dass ein eigenartiges Spin-off, das unter dem Radar, zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt und auf der schlechtestmöglichen Plattform veröffentlicht wurde, letztlich zum Scheitern führte. Miyamoto-sans allerletztes Spielkonzept?

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Lesen Sie unsere Rezension zu Star Fox Guard.

7. Star Fox Command (Nintendo DS)

Apropos Monotonie... Das Nintendo DS-Spiel erschien zu einer Zeit großer Nachfrage unter Fans und versuchte, Bewegungsfreiheit bei der Routenplanung und offenen Kämpfen im klassischen 'All-Range-Modus' zu bieten, wobei Karte/Radar nun immer auf dem Touchscreen sichtbar sind.

Dass Q-Games' Ansatz ebenfalls experimentell war, um das Beste aus der Plattform herauszuholen, war keine schlechte Sache, und die Note von Strategie und rundenbasiertem Kampf verlieh Tiefe (und ermöglichte eine Roguelike-Struktur, die ihre Lebensdauer verlängert hätte). Dies tat jedoch auf Kosten vieler von der Spannung und dem filmischen Flair, die für die Serie charakteristisch sind, so sehr sie jedoch mehrere Enden verbarg und die Hintergrundgeschichten der Figuren betrachtete.

6. Star Fox Adventures (GameCube)

"Mann, Laweez! Was ist das?! "

Aber wie?! Wie kannst du es wagen, Abenteuer so niedrig einzustufen? Lassen Sie uns das erklären. Star Fox Adventures war ein viel, sehr erwartetes Spiel und später sehr, sehr geliebt, aber wenn man genau hinschaut und über die wunderschöne Grafik hinaussieht (was heutzutage viel einfacher ist), bleibt das, was bleibt, sicherlich nicht unvergesslich.

Aber in einer Umgebung, in der gute Adventure-Spiele The Legend of Zelda als Referenz hatten, blieb das eigentliche Erlebnis von Star Fox Adventures hinter – sehr ungefähr. Es war Anfang der 2000er Jahre, während der zweiten Welle von GameCube-Exklusivtiteln, aber dieser Titel war tatsächlich schon viel früher entworfen worden, nämlich als das eingestellte Dinosaurierplanet für den Nintendo 64. Es trug die Faszination, das letzte Spiel von Rare für Nintendo vor der Übernahme durch Microsoft zu sein, und zeigte ironischerweise, wie das britische Studio begann, sein Touchdown zu verlieren, und wie es damals nicht in der Lage war, seine erfolgreiche Formel zu überarbeiten.

Linear, mühsam, albern und uninspiriert gab diese Fortsetzung von Star Fox 64 Fox einen Staffelstab und eine Third-Person-Perspektive, um zu Fuß zu schlagen und viele Gegenstände zu sammeln, während die wenigen Luftaufnahmen uns nach mehr verlangen ließen. Das Beste abgesehen von der Grafik? Krystal, der blaue Cerinianische Fuchs und neue Rekrutin im Star Fox Team. Wir freuen uns darauf, sie bald im Nintendo Switch Online GameCube-Katalog zu sehen.

Lass dich nicht von dem Bild links täuschen; SFA: Dinosaur Planet war fast immer wie der rechts...

Besondere Erwähnung: Starlink: Battle for Atlas

Unterschätzt eignete sich dieses Spiel, in dem Ubisoft seine Open-World-Formel auf eine Reihe interplanetarer Missionen mit viel Mining anwandte, schamlos für ein 'Crossover' mit Star Fox, und so kam es auf der Switch zustande – sehr zur Freude der Fans. Außerdem konnte man sie im Dämmerungstakt des Toys-to-Life-Hypes mit Plastikfiguren mit austauschbaren Teilen verbinden, die am Controller befestigt wurden – etwas, wofür wir in den 90ern alles gestohlen hätten.

Etwas repetitiv und ohne den Arcade-Rausch, aber auf seine eigene Art innerhalb des Genres originell, gehörten die Star-Fox-Abschnitte zu den besten im Spiel, und wir haben hier im Gamereactor-Büro immer noch das Arwing-Spielzeug, randvoll mit Waffen.

Lesen Sie unsere Rezension zu Starlink: Battle for Atlas.

Im Video sieht man zweifellos den besten Star-Fox-Cameo bis zum Super Mario Galaxy-Film:

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5. Star Fox / Starwing (SNES)

Richtig, Top 5: Die Dinge werden ernst. Das Spiel, das alles begonnen hat. Wenn man die 3D-Polygone von Virtua Racing Anfang der 90er Jahre in den Spielhallen sah, konnte man sie dank der gemeinsamen Erfindung des Super FX-Chips von Nintendo und Argonaut direkt von der Cartridge auf seinem 16-Bit-Super Nintendo spielen. In Europa geschah etwas, das man nicht Star Fox nennen konnte, und hier kannten wir es als das sehr beliebte Starwing.

Es setzte den Standard für alles: die On-Rails-Mechaniken, die sich für einen tieferen 3D-Effekt nach hinten bewegen, das Punktesystem, das Schadensmodell und das Verhalten der Arwings trotz des D-Pads (bereits mit Bremsen und Beschleunigung), die Lore des Lylat-Systems, Andross und der Star Wolf-Staffel, Ego- und Third-Person-Kamerawinkel, den Landmaster-Panzer und das Blue Marine U-Boot...

Ein Spiel seiner Zeit voraus, das – abgesehen von seinem nostalgischen Wert und der noch vorhandenen Qualität – ziemlich knifflig zu steuern ist (wenn auch überraschend spielbar) in einer Welt voller Analogsticks und "ziemlich flüssigem Fliegen", das aber für das Verständnis der Serie und ihres Einflusses auf Weltraumkampfspiele unerlässlich ist.

Es gab keine 'Charged/homing'-Einstellung und Slippy hatte seine schrille Stimme noch nicht entwickelt, aber fast alles andere war bereits 1993 vorhanden.

4. Star Fox Zero (Wii U)

Und apropos schwer zu kontrollieren... Wie kannst du Zero so hoch einstufen?!

Richtig, im Gegensatz dazu, dass Adventures "so niedrig gelaufen" ist, verdient das Spiel von PlatinumGames unserer Meinung nach mit der Zeit eine besondere Verteidigung. Ja, Miyamoto bestand immer noch hartnäckig auf Spielen, die die Doppelbildschirme nutzten. Und wenn man versuchte, es wie die Klassiker zu spielen, konnte einem schwindelig werden.

Die Idee war jedoch, das Fliegen vom Zielen auf mehr Freiheit zu trennen, und das dahinterstehende Spiel ist sehr gut und rein im PG-Stil – so etwas, bei dem der erste Durchlauf nur das Tutorial ist. Man muss es sich vorstellen, als wäre es eine Ego-Perspektive, und dann öffnen sich all die Möglichkeiten für Spaß, darunter ein schönes Missionsdesign, einprägsame Bosse und eine große Auswahl an Fahrzeugen.

Vielleicht schreckt die enorme Lernkurve oder die Einstiegshürde die Leute ab, oder die Tatsache, dass es der zweite Reboot desselben Konzepts ist (nach dem SNES-Original und dem N64-Recover), aber mit dieser Grafik und moderner Sprachausgabe und so viel Inhalt hast du es noch nie erlebt. Halten viele Leute Zero wirklich für eines der schlechtesten Star-Fox-Spiele?

Lesen Sie unsere Rezension zu Star Fox Zero.

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3. Star Fox Assault (Gamecube)

Die Arcade-Experten von Namco gaben den Fans alles, was sie vom Nachfolger des N64 wollten, was Rare ihnen mit seinen Adventures nach mehr verlangen ließ. Kritiker griffen die (etwas lächerlichen) Fußmissionen an, aber die schienenbasierten Flugmissionen bestehen auch heute noch, mehr als 20 Jahre später. Wenn man es als Arcade-Spiel betrachtet (es ist kurz), funktioniert es perfekt. Und Krystal ist zurück.

Wir hoffen, dass es bald auf NSO erscheint (im Gegensatz zu SFA gibt es keinen Konflikt mit Rare), damit wir die Rückkehr von Star Fox weiterhin stilvoll feiern können, und das Upscaling auf HD-Grafik wird dem Spiel bis zum Ende passen.

Ja... Aber.

2. Star Fox 2 (SNES)

Warum, wenn es sich fast genauso spielt wie das erste? Denn es ist ein Juwel, eine unveröffentlichte Rarität, die offiziell nur auf dem Nintendo Classic Mini: SNES gespielt werden konnte und später auf NSO erschien. Und weil es auf dem Super Nintendo undenkbare Leistungen vollbracht hat, mit einer fortschrittlichen 3D-Engine.

Und weil es großen Spaß macht, überraschend fortschrittlich und voller Persönlichkeit ist (außerdem konnte man seinen Charakter und Wingman wählen, was wir in den neuen Teilen gerne sehen würden), umso mehr ein Grund, dass es das zweitinteressanteste Star-Fox-Spiel ist, das man heute spielen kann.

Das bevorstehende Erscheinen des Nintendo 64 mit seiner Kantenglättungsgrafik und dem allgegenwärtigen Nebel würde zwangsläufig besser aussehen als die pixeligen Störungen auf der PSX und Saturn und damit weit besser als die archaischen Apparate mit dem Super FX-Chip auf der SNES, die im Vergleich schrecklich aussehen würden. Aber dieser unveröffentlichte Titel, versteckt in einer Schublade, führte neue strategische Elemente ein (man muss Corneria mit einem Echtzeit-Schadenszähler vor einem planetaren Angriff verteidigen!), frei umherstreifende Planeten sowie Charaktere und Features, die letztlich...

Du würdest dich wundern, wie viel Spaß Star Fox 2 noch machen kann und wie viel es dir heute beibringen kann. Ein vergessener Juwel, der ausgegraben wurde!

1. Star Fox 64 / Lylat Wars (Nintendo 64, Nintendo 3DS)

Wir könnten die beiden Versionen getrennt behandeln, aber es ist dasselbe Spiel und jede hat ihre eigenen schönen Eigenheiten. Zum Beispiel sind der richtige Analogstick und das vibrierende Rumble Pack, das im Karton geliefert wurde, nur auf dem N64 verfügbar (eine Version, die man auch auf NSO spielen kann), während wir auf dem 3DS, wahrscheinlich bis heute die beste Art, Star Fox zu spielen, neue Sprachausgaben in weiteren Sprachen, bessere und flüssigere Grafiken bekommen haben. und einen brillenfreien stereoskopischen 3D-Effekt, der bis heute überrascht.

"Du wirst deinem Vater mehr ähnlich."

Wichtig ist jedoch, dass der zweite/dritte Teil, Star Fox 64 oder Lylat Wars (weil wir in der PAL-Region immer noch mit diesem Unsinn an Namen feststeckten) bis heute eines der besten Weltraumkampfspiele der Geschichte ist. Ohne die Schwierigkeit der Hardcore-Vertikal- und Horizontal-Shoot-'em-ups von Treasure und Co., aber mit einem einzigartigen und spannenden Design und einer für den Gelegenheitsspieler gut verborgenen Hiscore-Tiefe, spielt sich dieses abwechslungsreiche 3D-Arcade-Spiel auch heute noch perfekt und macht es als definitives Reboot der Serie weiterhin sehr schwierig für alle, die neue Features und Innovationen zur perfekten Formel hinzufügen möchten.

Neulich, direkt nach dem Anschauen von The Super Mario Galaxy Movie, haben wir unseren ersten Flug durch Corneria so viele Jahre später aufgenommen: