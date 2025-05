Wie viel hat Real Madrid einen Monat zuvor an Liverpool gezahlt, um Trent Alexander-Arnold zu verpflichten?

HQ

Nun ist offiziell, dass Trent Alexander-Arnold am 1. Juni mit einem Sechsjahresvertrag zu Real Madrid wechseln wird. Der Vertrag des 26-jährigen Verteidigers wäre jedoch am 30. Juni ausgelaufen: Real Madrid zahlte Liverpool eine Ablösesumme, um ihn einen Monat früher verpflichten zu können, und so kann er ab Mitte Juni bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft spielen.

Wie viel hat Real Madrid Liverpool für den vorzeitigen Abgang seines Spielers gezahlt? Es gibt widersprüchliche Berichte. Laut BBC hat der Klub 10 Millionen Euro (8,4 Millionen Pfund) für ihn bezahlt, damit er zu Beginn des Wettbewerbs in den USA spielen kann, der aus mindestens drei Spielen (in der Gruppenphase) und bis zu sieben Spielen bestehen würde, wenn Real Madrid das Finale erreicht.

Aus Spanien erzählen Quellen eine andere Geschichte: Laut Quellen von AS war Real Madrid nicht bereit, mehr als 5 Millionen Euro für ihn zu zahlen. Wie dem auch sei, es ist ein großes Geld, den Spieler so früh wie möglich zu haben, um für einen Wettbewerb zu spielen, der, wenn er ihn gewinnt, Real Madrid 140 Millionen Euro einbringen würde...