Die Paralympischen Winterspiele 2026 beginnen heute in Mailand-Cortina, vom Freitag, den 6. März bis Sonntag, den 15. März, in einer Ausgabe, die 50 Jahre nach den ersten Paralympischen Winterspielen stattfinden wird, die 1976 in Örnsköldsvik, Schweden, stattfanden (und 66 Jahre nach den ersten Paralympischen Sommerspielen 1960 in Rom).

Vor 50 Jahren nahmen 16 Nationen an den damals sogenannten "1. Winterolympischen Spielen für Behinderte" teil, mit insgesamt 196 Athleten, wobei nur zwei Sportarten, Alpinskifahren und Nordski, für Amputierte und Sehbehinderte stattfanden. Westdeutschland und die Schweiz gewannen die meisten Goldmedaillen, und die Schwedin Birgitta Sund gewann drei Goldmedaillen.

In der Ausgabe 2026 werden 612 Athleten aus 56 Nationen teilnehmen, mit 79 Disziplinen in sechs Sportarten: Alpinski, Biathlon, Langlauf, Eishockey, Snowboard und Curling.

China (77 Athleten), die Vereinigten Staaten (72), Kanada (50 Athleten), Deutschland (48), Japan (46) und Italien (45) sind die Länder mit mehr Teilnehmern.

Russland (7 Athleten) und Belarus (4) werden ebenfalls auftreten, wobei die Athleten ihre Flagge vertreten, anstatt als neutral zu gelten (im Gegensatz zu anderen olympischen Disziplinen, einschließlich der Winterspiele, die letzten Monat endeten), was Proteste aus der Ukraine auslöste, die die Eröffnungszeremonie zusammen mit Tschechien, Estland, Finnland, Lettland, Litauen und Polen boykottieren wird. Frankreich und Großbritannien weigerten sich ebenfalls, Regierungsbeamte zum Protest zu entsenden.

