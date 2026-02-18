HQ

Die Winterparalympischen Spiele, die nächsten Monat in Mailand-Cortina stattfinden, werden einer der ersten großen internationalen Sportwettbewerbe sein, bei denen russische und belarussische Athleten unter ihren Nationalflaggen teilnehmen können. Es gibt jedoch einige wichtige Vorbehalte.

Seit 2023 wurde das Verbot für beide Länder nach der russischen Invasion in der Ukraine teilweise aufgehoben, und einzelne Athleten aus diesen Ländern durften unter neutralen Flaggen teilnehmen, wobei ihre Erfolge nicht für die offiziellen Rekorde zählen. Bei den Winterparalympics, die am 6. März beginnen, werden sechs russische und vier belarussische Athleten mit bipartiten Einladungen antreten, was bedeutet, dass sie die Symbole ihrer Länder, einschließlich der Flaggen, vertreten dürfen, aber nicht ihre internationale Föderation vertreten.

Der ukrainische Sportminister Matvii Bidnyi hat am Mittwoch erklärt, dass ukrainische Amtsträger weder an den Paralympischen Spielen noch an offiziellen Veranstaltungen teilnehmen werden, obwohl die ukrainischen Athleten an den Paralympischen Spielen teilnehmen werden (über BBC Sport). "Wir danken jedem Beamten aus der freien Welt, der dasselbe tun wird. Wir kämpfen weiter!", sagte Bidnyi.

Die Entscheidung zur Aufhebung des Verbots wurde im September vom Internationalen Paralympischen Komitee (IPC) getroffen, und obwohl die Verbände der einzelnen Sportarten der Spiele sich weigerten, ihr Verbot aufzuheben, gewannen Russland und Belarus eine Berufung beim Sportgericht, das ihnen diese bipartiten Einladungen gewährte.