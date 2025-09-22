Wie sich PSG-Fans auf das Classique gegen Marseille und den Ballon d'Or gleichzeitig vorbereiten werden

HQ

Die Verleihung des Ballon d'Or findet heute Abend um 20:00 Uhr MESZ statt... gleichzeitig mit der Classique zwischen Marseille und PSG. Das Spiel war für Sonntagabend angesetzt, aber die Wetterbedingungen machten es unmöglich, und die Regeln besagen, dass im Falle einer letzten Zeitänderung aufgrund des Wetters das Spiel nach Möglichkeit am nächsten Tag gespielt werden muss.

Der nächste Tag war möglich... aber unbequem für PSG, da viele ihrer Spieler um die Auszeichnung kämpfen. Der große Favorit, Ousmane Dembélé, ist verletzt und wird daher an der Zeremonie in Paris teilnehmen. Das Gleiche gilt für Desiré Doué, dem der Gewinn der Kopa Trophy für den besten Spieler unter 21 Jahren vorausgesagt wird.

Aufgrund der Verschiebung der Zeiten bat PSG darum, das Spiel am Montag um 15:00 Uhr MESZ oder 17:00 Uhr MESZ auszutragen, aber die Idee wurde von der französischen Liga (LFP) abgelehnt, da sie viele Fans daran hindern würde, an einem funktionierenden Montag zu kommen.

Es könnte jedoch ein unvergesslicher Montag für PSG werden, das beide Ereignisse gleichzeitig verfolgen muss. Laut RMC Sport werden sich die PSG-Ultras in einer Bar in der Nähe des Théâtre du Châtelet in Paris treffen und später in den Straßen von Paris feiern sollen (zumindest, wenn Dembélé den Preis gewinnt).