Ballon d'Or 2025: Wie spät ist es heute und wie kann man ihn kostenlos live sehen?

Der Ballon d'Or 2025 wird heute, Montag, 22. September, im Rahmen der 69. Ausgabe dieser Awards bekannt gegeben. Das Théâtre du Châtelet in Paris wird erneut die besten Fußballspieler der Welt empfangen, um zu entscheiden, wer in der Saison 2024/25 der beste Spieler der Welt war.

Die Organisatoren France Football und seit 2024 die UEFA haben die Anzahl der Kategorien und Auszeichnungen jedes Jahr erhöht, um ein breiteres Spektrum an Spielern, Mannschaften und Trainern neu zu organisieren, einschließlich der Parität bei der Anerkennung von Männern und Frauen mit der Einführung der Yashin-Trophäe der Frauen (beste Torhüterin), der Gerd-Müller-Trophäe der Frauen (torreichste Fußballerin) und der Kopa-Trophäe der Frauen (beste Spielerin unter 21 Jahren).

Insgesamt werden während der Zeremonie heute Abend 13 Auszeichnungen vergeben. Es besteht die Hoffnung, dass der Sieger nicht an die Presse durchgesickert ist, wie es normalerweise der Fall ist, so auch im letzten Jahr, als Real Madrid seine Reise im letzten Moment absagte, als Rodri von Manchester City den Ballon d'Or der Männer gewann...

Wann findet die Verleihung des Ballon d'Or 2025 statt?

Die Verleihung des Ballon d'Or 2025 findet am Montag, den 22. September, im Théâtre du Châtelet in Paris statt. Los geht es um 20:00 Uhr MEZ (19:00 Uhr BST in Großbritannien).

Wo kann man den Ballon d'Or live sehen?

L'Equipe wird die Zeremonie kostenlos auf ihrem YouTube-Kanal übertragen. Alternativ wird die Preisverleihungsgala live auf einer Vielzahl von Kanälen übertragen, in der Regel auf denselben Kanälen, die Sie bereits für die UEFA-Wettbewerbe verwenden. Hier ist eine Liste einiger europäischer Märkte.



Die vollständige Liste der Nominierten für den Ballon d'Or finden Sie hier. Glauben Sie, dass Dembélé den Preis gewinnen wird oder Lamine Yamal den begehrten Preis gewinnen wird?