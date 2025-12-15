Wie man den Intercontinental Cup 2025 sieht: Paris Saint-Germain gegen Flamengo

HQ

Die zweite Ausgabe des Intercontinental Cup endet diese Woche. Dieser neue Wettbewerb wurde im vergangenen Jahr von der FIFA ins Leben gerufen, wobei die sechs Sieger aller Vereinswettbewerbe aus jedem FIFA-Verbänd gewonnen haben, wobei der Sieger der UEFA Champions League die direkte Qualifikation für das Finale erhält (er bestreitet also nur ein Spiel).

Nachdem Real Madrid im vergangenen Jahr die erste Ausgabe (des Turniers, der zuvor als Klub-Weltmeisterschaft bekannt war, gewonnen hatte und sich davor in etwas ganz anderes verwandelte), trifft in der Ausgabe 2025 der UEFA-Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain auf den Sieger der CONMEBOL Copa Libertadores, Flamengo, ein brasilianischer Klub aus Rio de Janeiro, der auch die Brasileirão gewonnen hat.

Flamengo besiegte Cruz Azul aus Mexiko beim Derby of the Americas am 10. Dezember mit 2:1 und besiegte später den ägyptischen Verein Pyramids beim Challenger Cup am 13. Dezember. Zuvor hatte Pyramids, Sieger des Afrikapokals, Auckland City mit 3:0 und Al-Ahli mit 3:1 besiegt.



Interkontinental-Cup-Finale: 17. Dezember, 18:00 MEZ, 17:00 GMT



Das Intercontinental Cup-Finale wird auf beIN Sports, FIFA+ und DAZN verfügbar sein. Wirst du dieses Jahr den Intercontinental Cup verfolgen?