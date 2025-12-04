Flamengo gewinnt die Brasileirão: beste Saison der Geschichte mit dem Interkontinentalen Pokal in Sicht

HQ

Der brasilianische Klub Flamengo sicherte sich nur wenige Tage nach dem Gewinn des Libertadores-Pokals (der höchste Vereinswettbewerb Südamerikas) die brasilianische Meisterschaft, auch Brasileirão, die Meisterschaft in Brasilien, und noch ein Spieltag vor dem Turnier, mit einem ausreichenden Vorsprung (78 Punkte) auf den Rivalen Palmeiras (73 Punkte)... das auch ihr Rivale um die Libertadores war.

Der brasilianische Verein aus Rio de Janeiro erlebte seine beste Saison der Geschichte: Sie erreichten zum zweiten Mal nach 2019 das Doppel der Liga und der Libertadores (ein Rekord, der in den 1960er Jahren nur von Pelés Santos erreicht wurde), gewann aber auch den Campeonato Carioca und die Supercopa do Brasil.

Und sie könnten immer noch den fünften Titel holen, den Interkontinentalpokal in Katar. Sie treffen am 10. Dezember im Derby der Amerikas auf Cruz Azul (Mexiko) und könnten am 17. Dezember im Finale Paris Saint-Germain für die zweite Ausgabe des (neuen) interkontinentalen Pokals, der im letzten Jahr von Real Madrid gewonnen wurde, antreten.