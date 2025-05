Wie lautet die neue technische Anweisung, die beim F1 GP von Spanien in Bezug auf den Frontflügel des Autos umgesetzt wurde?

HQ

Der F1-GP von Spanien an diesem Wochenende wird der erste sein, der eine neue technische Direktive für die Frontflügel des Autos umsetzt: Die Tests werden verschärft, da sich die Teams darüber beschwert haben, dass einige Autos einen unfairen Vorteil hatten, indem sie flexiblere Flügel hatten, um den Luftwiderstand bei hohen Geschwindigkeiten zu verringern und die aerodynamische Balance des Autos von niedrigen Geschwindigkeiten zu hohen Geschwindigkeiten zu verändern.

In der Saison 2024 installierten sie Kameras an den Frontflügeln aller Autos und stellten fest, dass strengere Lastdurchbiegungstests für den Frontflügel, den oberen Heckflügel und den Träger-Heckflügel notwendig waren. Die FIA beschloss, bis zum GP von Spanien (neunter Grand Prix der Saison) zu warten, um den Teams mehr Zeit zu geben, sich daran zu halten. "Eine aufgeschobene Einführung war sinnvoller", so die FIA.

Am F1.com erklärte FIA-Formelfahrer Nikolas Tombazis, warum sie diese Änderung eingeführt haben: "Wenn die Kämpfe um die Meisterschaft intensiv werden, neigen die Teams dazu, sich sehr auf die Autos der anderen zu konzentrieren, und natürlich geben sie Anlass zur Sorge, und in der zweiten Saisonhälfte sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir die Tests für 2025 etwas härter machen müssen."