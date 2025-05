Wo kann man den F1 GP von Spanien sehen und wie spät ist es?

HQ

Die Formel 1 setzt ihren europäischen Weg mit dem Großen Preis von Spanien fort, der zum letzten Mal auf dem Montmeló Circuit in Barcelona stattfindet. Der neunte GP der Saison, vor einer zweiwöchigen Pause (Kanada folgt am 15. Juni), wird immer noch von der Rivalität zwischen McLaren-Pilot Lando Norris und Oscar Piastri gegen Red Bull-Pilot Max Verstappen (Sieger der letzten drei Ausgaben) geprägt sein, der es sich nicht leisten kann, weitere Punkte zu verlieren... und mit der inneren Rivalität zwischen den beiden McLaren-Piloten, die in der Fahrerwertung fast gleichauf lagen.

Viele Augen werden an diesem Wochenende auf den Lokalmatador Carlos Sainz und vor allem auf Fernando Alonso gerichtet sein, der in diesem Jahr noch der einzige Fahrer in der Startaufstellung ist, der unter denen, die an allen Rennen teilgenommen haben, keinen Punkt geholt hat.

Wenn Sie sich die Action nicht entgehen lassen wollen, sollten Sie sich die Zeiten des Großen Preises von Spanien an diesem Wochenende genau notieren.

Zeiten für den Großen Preis von Spanien



FP1: Freitag, 30. Mai um 12:30 Uhr BST, 13:30 Uhr MESZ



FP2: Freitag, 30. Mai um 16:00 Uhr BST, 17:00 Uhr MESZ



FP3: Samstag, 31. Mai um 11:30 Uhr BST, 12:30 Uhr MESZ



Qualifying: Samstag, 31. Mai, 15:00 Uhr BST, 16:00 Uhr MESZ



Rennen: Sonntag, 1. Juni um 14:00 Uhr BST, 15:00 Uhr MESZ



Wo kann man den GP von Spanien live sehen?

Die Formel 1 ist in der Regel auf kostenpflichtige Kanäle beschränkt... Aber wenn Sie in Spanien sind, haben Sie Glück: Der GP von Spanien ist der einzige, den Sie im Free-TV sehen können: BeMad am Freitag und Telecinco am Samstag und Sonntag. Der Rest der Saison ist exklusiv für DAZN.

Hier ist eine Liste anderer Sender in Europa: