Wie geht es für den FC Barcelona nach dem 7:1-Sieg gegen Bayern München in der Champions League der Frauen weiter?

Der FC Barcelona hat mit einem 1:7-Sieg gegen Bayern München seinen Frust nach der Niederlage in der Champions League der Frauen gegen Arsenal in der vergangenen Saison abgeschüttelt. Bereits nach drei Minuten stand Barça durch ein Tor von Alexia Putellas in Führung. Ewa Pajor erzielte einen Doppelpack, die eingewechselte Claudia Pina erzielte in den letzten drei Minuten zwei weitere Treffer. Auch Brugst und Salma Paralluelo trafen gegen die Bayern.

In der Frauen-Bundesliga liegt der FC Bayern gleichauf mit Wolfsburg, aber in der Champions League können es nur wenige Mannschaften mit Barcelona aufnehmen. Sie haben den (theoretisch) härtesten Rivalen ihrer Ligasaison verprügelt. In diesem Jahr übernimmt auch die Women's Champions League das Format der Ligaphase, und die besten vier Mannschaften der Liga ziehen ins Viertelfinale ein.

Dies sind die anstehenden Spiele in der Ligaphase für Barcelona in der Champions League.



15. Oktober: Roma gegen Barcelona



12. November: Barcelona gegen OH Leuven



20. November: Chelsea gegen Barcelona



10. Dezember: Barcelona gegen Benfica



17. Dezember: Paris FC gegen Barcelona

