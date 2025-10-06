Champions League der Frauen: Neues Format erklärt und Spiele in dieser Woche

HQ

Die UEFA Women's Champions League kehrt diese Woche zurück und wird zum ersten Mal ein neues Format einführen. Es ist die größte Änderung, seit der Wettbewerb, der 2001 als UEFA-Frauenpokal ins Leben gerufen wurde, 2009 in die UEFA Women's Champions League umgewandelt wurde, und er wird die Männerwettbewerbe nachahmen, mit einer Ligaphase, in der bestimmt wird, welche Mannschaften in die K.o.-Phase einziehen und welche ausscheiden.

Der Hauptunterschied ist die Anzahl der Mannschaften: 18 Vereine nehmen an der Ligaphase teil. Jeder wird sechs Spiele bestreiten, drei zu Hause, drei auswärts, gegen verschiedene Mannschaften und nie aus demselben Land.

Die besten vier Mannschaften der Liga (ein Sieg gibt wie üblich 3 Punkte, ein Unentschieden 1 Punkt) qualifizieren sich für das Viertelfinale, während die nächstbesten acht Teams ein Play-off-Spiel gegeneinander bestreiten, um die letzten acht verbleibenden Mannschaften zu ermitteln. Mannschaften unter Platz 13 scheiden aus.

Spiele der Champions League der Frauen am 1. Spieltag

Dienstag, 7. Oktober



Juventus - Benfica (18.45 Uhr, 17.45 Uhr)



Arsenal - OL Lyonnes (21:00 Uhr, 20:00 Uhr BST)



Barcelona - Bayern München (21:00 Uhr, 20:00 Uhr BST)



Paris FC - OH Leuven (21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr BST)



Mittwoch, 8. Oktober



Twente - Chelsea (18:45 Uhr, 17:45 Uhr BST)



Real Madrid - Rom (18.45 Uhr, 17.45 Uhr)



Manchester United - Vålerenga (21:00 Uhr, 20:00 Uhr BST)



St. Pölten - Atlético de Madrid (21:00 Uhr, 20:00 Uhr BST)



Wolfsburg - Paris Saint-Germain (21:00 Uhr, 20:00 Uhr)



Die wichtigsten Termine der Champions League der Frauen



2. Spieltag: 15.-16. Oktober 2025



3. Spieltag: 11.-12. November 2025



4. Spieltag: 19.-20. November 2025



5. Spieltag: 9.-10. Dezember 2025



6. Spieltag: 17. Dezember 2025

