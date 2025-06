Wie geht es für Carlos Alcaraz und Jannik Sinner weiter: Die nächsten Turniere vor Wimbledon

HQ

Das Roland-Garros-Finale zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner hat sicherlich viele Tennisfans auf mehr... Oder sogar ganz neue Fans zu schaffen. Die gute Nachricht ist, dass wir nicht mehr lange warten müssen, bis beide Spieler wieder aufeinandertreffen, denn der nächste Grand Slam, Wimbledon, steht vor der Tür: Er beginnt am Montag, 30. Juni, und das Finale findet am Sonntag, 13. Juli statt (am selben Tag wie das Finale der FIFA Klub-Weltmeisterschaft).

Die Rasensaison beginnt jetzt, aber bis dahin wird keiner von ihnen wieder aufeinandertreffen. Alcaraz hat sich entschieden, zu den Queen's Club Championships, einem ATP-500-Turnier in London, zurückzukehren. Alcaraz gewann die Ausgabe 2023, schied aber im vergangenen Jahr in der zweiten Runde gegen Jack Draper aus, wobei der Amerikaner Tommy Paul schließlich gewann. In diesem Jahr findet sie vom 16. bis 22. Juni statt.

Die 500 ATP-Punkte verteidigt Jannik Sinner derweil in einem anderen Turnier: den Halle Open in Deutschland, die am gleichen Datum, vom 16. bis 22. Juni, stattfinden.

Dann nach Wimbledon: Carlos Alcaraz hat den Titel zweimal gewonnen (2023 und 2024), beide Male schaltete er Novak Djokovic im Finale aus. Wird er diese 2.000 Punkte verteidigen? Sinner, der im vergangenen Jahr nur das Viertelfinale erreichte, dürfte seinen Abstand zu Alcaraz im ATP-Ranking verbessern.