Trotz der Niederlage gegen Alcaraz wird Jannik Sinner noch mindestens zwei Monate lang die Nummer 1 der Welt sein

Obwohl Carlos Alcaraz am vergangenen Sonntag das Finale der French Open in einem 5 1/2-stündigen Match gegen Jannik Sinner besiegte, hat er seinen Platz in der ATP-Rangliste nicht verbessert. Trotz der Niederlage ist Sinner nun weiter in der Weltrangliste: Sinner ist mit 10.888 Punkten die Nummer 1 der Weltrangliste, Alcaraz ist mit 8.850 Punkten Zweiter.

Alcaraz verteidigte die 2.000 Punkte, die er letztes Jahr beim Sieg in Roland Garros erhielt, so dass er sein Konto nach dieser Woche nicht mehr ändert, während Sinner zusätzliche 500 Punkte erhielt, da er seinen Endplatz bei den French Open im Vergleich zum letzten Jahr verbesserte, als er als Halbfinalist endete (Grand-Slams-Finalisten erhalten 1.300 Punkte, während die Halbfinalisten 800 Punkte erhalten).

Hätte Sinner das Finale gewonnen, hätte Sinner 1.200 Punkte erhalten und Alcaraz hätte 700 Punkte verloren, wodurch sich der Abstand zwischen den beiden auf 3.430 Punkte vergrößert hätte. Sinner ist seit 53 Wochen, also ein ganzes Jahr, die Nummer 1 der Welt. Jetzt beträgt der Abstand zwischen beiden 2.030 Punkte.

Und es ist wahrscheinlich, dass Sinner den ganzen Sommer über die Nummer 1 der Welt bleiben wird, da Alcaraz auch seinen Wimbledon-Titel aus dem letzten Jahr (2.000 Punkte) verteidigen wird, während Sinner nur 400 Punkte von diesem Major verteidigen muss, da er letztes Jahr im Viertelfinale verlor.

Das einzige, was sich daran ändern könnte, ist im August, wenn Sinner 3.200 Punkte von den US Open, Cincinnati und Canada Masters 1.000 zu verteidigen hat, während Alcaraz nur 60 Punkte zu verteidigen hat. Das gilt natürlich, wenn Alcaraz seinen Wimbledon-Titel erst einmal verteidigt.