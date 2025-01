"Wer mag Brest?" virales CBS-Video wird vom französischen Klub bemerkt und schickt ein Geschenk als Antwort

HQ

Stade Brestois 29, besser bekannt als Brest, wurde in letzter Zeit als "Underdog" im französischen Fußball bezeichnet: Letztes Jahr wurden sie Dritter in der Ligue 1 und erhielten ein Ticket für den diesjährigen Champions League, ihren ersten europäischen Wettbewerb, bei dem sie sich mit vier Siegen die Qualifikation für die K.o.-Phase sicherten.

Es ist ein großer Erfolg für diese bretonische Mannschaft, die außerhalb Frankreichs weitgehend unbekannt ist (ihre einzige Trophäe ist ein Ligue 2-Titel im Jahr 1981, sie sind derzeit Neunter in der Ligue 1), der dennoch zu einem viralen Hit für Fußballfans in den USA geworden ist, Zuschauer der amerikanischen CBS-Show Golazo. Dort hat die bloße Existenz eines Clubs namens "Brest" (benannt nach der westfranzösischen Stadt) einen Running Gag in der unbeschwerten Show ausgelöst, bei dem die Moderatoren Micah Richards, Thierry Henry, Jamie Carragher und Kate Abdo Wortspiele über den Club machen.

Der vielleicht lustigste Moment ereignete sich am 26. November 2024, als die Crew ausrastete: "Wer hier mag Brest?", fragte Abdo seine männlichen Kollegen. "Ich mag ihre Form", sagte Carragher. "Würden Sie bezahlen, um sie zu sehen?", fragte sie. "Das habe ich", sagte Carragher und brachte die Gastgeber zum Lachen. "Du musst nicht groß sein, du kannst klein sein und konkurrieren", fügte Henry hinzu.

Das Video, in dem der ehemalige Spieler von Manchester City, Micah Richards, wegen Unprofessionalität "gesperrt" wurde, ging in den USA schnell viral und tauchte kürzlich auf Instagram und TikTok wieder auf. Gerade rechtzeitig, denn Stade Brestois beschloss, sich dem Meme anzuschließen, schickte dem Verein einen handgeschriebenen Brief, in dem er sich "für die große Aufmerksamkeit für die Leistung von Brest" bedankte und Richards ein maßgeschneidertes T-Shirt mit der Aufschrift 'Brest Lover' schenkte.