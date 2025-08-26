Wer ist Rio Ngumoha, der jüngste Liverpool-Torschütze aller Zeiten und Autor des 3:2-Sieges gegen Newcastle?

HQ

Newcastle United und Liverpool sind die Hauptdarsteller einer der derzeit heißesten Rivalitäten in der Premier League, die kürzlich durch den Sieg von Newcastle im EFL Cup und das Drama um Alexander Isak gekennzeichnet wurde, der sich von Newcastle betrogen fühlt, nachdem sein noch aktueller Verein ein rekordverdächtiges Angebot von Liverpool abgelehnt hat.

Gestern, am erst zweiten Spieltag der Premier League, trafen Liverpool und Newcastle im St. James' Park erneut aufeinander (ohne Isak), in einem entscheidenden Spiel, das mit einem Unentschieden zu enden schien, bis Rio Ngumoha in der 100. Minute traf. Er schrieb Geschichte, indem er mit 16 Jahren und 361 Tagen der jüngste Torschütze in der Geschichte von Liverpool und der vierte in der Geschichte der Premier League war.

Nur vier Tage vor seinem 17. Geburtstag befreite Rio Ngumoha ein Spiel, das Newcastle in der zweiten Halbzeit noch ausgleichen konnte, obwohl es mit zehn Spielern spielte. Selbst dann war Newcastle Liverpool immer noch überlegen, und Liverpools Trainer Arne Slot beklagte: "Wenn der Torhüter jeden Freistoß ausführt, ist es nicht so hilfreich, einen zusätzlichen Mann zu haben." Aber die lange Nachspielzeit war entscheidend für den eingewechselten Ngumoha, der erst vier Minuten zuvor das Spielfeld betreten hatte, nachdem Cody Gakpo ein Tor erzielt hatte, das zu einem der legendärsten Momente der Saison werden sollte.

Rio Ngumoha, der 2008 in England als Sohn nigerianischer und guadelupischer Spieler geboren wurde, obwohl er England international vertritt, ist eigentlich ein Produkt der Chelsea-Akademie, in die er im Alter von 8 Jahren eintrat. Er wechselte 2024 nach Liverpool und debütierte bereits in der vergangenen Saison unter Arne Slot für Pokalspiele, aber sein Debüt in der Premier League fand am Montagabend statt.