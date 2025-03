Liverpool demütigte sich im Finale des Carabao Cups gegen Newcastle, die erste Trophäe seit 50 Jahren

HQ

Newcastle hat seinen ersten EFL Cup (jetzt bekannt als Carabao Cup) gewonnen, ein historischer Sieg gegen das am häufigsten ausgezeichnete Team in der Geschichte des Wettbewerbs... die in dieser Woche zwei Titel gewonnen haben: Zuerst schieden sie in der Champions League gegen Paris Saint-Germain aus, und jetzt sind sie nach der Belagerung durch Newcastle abgestiegen, das viel aggressiver war und trotz weniger Ballbesitz viel mehr Torschüsse hatte.

Der Ligapokal ist weniger prestigeträchtig als die Premier League oder sogar der FA Cup (aus dem Liverpool im Februar in der vierten Runde ausschied), aber es ist immer noch eine wertvolle Trophäe, eine, die Liverpool zehnmal gewonnen hat, mehr als jeder andere, einschließlich des letzten Jahres. In diesem Jahr scheiterten sie jedoch mit 1:2 gegen Newcastle, durch Tore von Alexander Isak und Dan Burn für Newcastle.

Federico Chiesa erzielte in der 94. Minute den Doppeltreffer, und das Spiel ging noch fünf Minuten weiter, wobei Liverpool in der letzten Minute verzweifelt versuchte, eine schreckliche Woche zu retten, aber das geschah nicht, und Newcastle ging zur Verzweiflung der Liverpool-Spieler als Sieger hervor.

Die erste Saison von Arne Slot bei Liverpool wird nach einer dominanten Saison in der Premier League sicherlich als triumphale in Erinnerung bleiben, aber dieses Finale wird einen wunden Beigeschmack hinterlassen. Für die Fans von Newcastle ist es jedoch der erste große nationale Pokalsieg seit 70 Jahren, als sie 1955 den FA Cup gewannen: Im Finale 2023 verloren sie gegen Manchester United, aber jetzt gewannen sie gegen die stärkste Mannschaft des Landes. "Ein Generationenereignis", beschrieb es Emlyn Begley, Reporter von BBC Sport.