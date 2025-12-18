Paris Saint-Germain gewinnt das historische Sechstel nach einem Elfmeterschießen gegen Flamengo

HQ

Paris Saint-Germain hat den Intercontinental Cup gewonnen und Flamengo im Elfmeterschießen besiegt. Kvaratskhelia erzielte das erste Tor, doch der brasilianische Verein, Gewinner des Libertadores-Pokals und des Brasileirao in diesem Jahr, glich mit einem Elfmeter von Jorginho aus.

Später, im Elfmeterschießen, verfehlte Dembélé seinen Schuss und Barcolas Schuss wurde gestoppt, doch Flamengo verfehlte alle Versuche bis auf einen. Der russische Torwart Matvey Safonov, der von Luis Enrique als Torwart des Wettbewerbs ausgewählt wurde, hielt trotz der Verfügbarkeit des üblichen Torwarts Chevalier vier Elfmeter und wurde zum Helden des Spiels, obwohl Vitinha zum MVP gewählt wurde.

PSG sichert sich das Sechstpul: Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, UEFA Champions League, UEFA Supercup und FIFA Intercontinental Cup – historisch für den Verein und Frankreich (es war das erste Mal, dass ein französischer Verein den Intercontinental Cup gewann, früher bekannt als FIFA Club World Cup, da es erst das zweite Mal war, dass ein französischer Klub die UEFA Champions League gewann (das andere war Marseille 1993).

Nur eine Niederlage bei der neuen FIFA-Klub-Weltmeisterschaft gegen Chelsea letzten Sommer verhinderte einen noch größeren Erfolg von PSG.