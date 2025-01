Wemby führt die Spurs zu einem souveränen 140:110-Sieg vor einem gebannten Publikum in Paris

HQ

Victor Wembanyama brachte die Pariser Zuschauer mit einem atemberaubenden 140:110-Sieg der San Antonio Spurs gegen die Indiana Pacers zum Wahnsinn, im ersten der beiden NBA-Spiele, die diese Woche in Paris stattfinden. Der 21-jährige Wemby, der im vergangenen Sommer in Paris eine Silbermedaille gewann, ist ein lokaler Star, wurde empfangen, als er sein ehemaliges Fitnessstudio in Nanterre besuchte, einem Vorort von Paris, als er 2019 debütierte.

Im Spiel am Donnerstag schlugen die Spurs (20-22) die Indiana Pacers (24-20) mit 140-110, wobei Wembanyama 30 Punkte, 11 Rebounds, 6 Assists und 5 Blocks erzielte. Es war ein Sieg gegen alle Widrigkeiten, denn Indiana hatte acht der letzten neun Spiele gewonnen, während San Antonio nur eines der letzten acht Spiele gewonnen hatte, aber die Spurs zeigten in allen Bereichen eine Überlegenheit, wie zum Beispiel einen großen Vorteil beim Rebounding (57:31).

Dank der Präsenz von Wembanyama sind die Spurs das NBA-Team mit den meisten Followern in Frankreich, auch wenn sie in der Tabelle so weit unten stehen (12. von 15. in der West Conference). Es machte Sinn, dass sie im Rahmen des jährlichen Spiels in Paris nach Paris reisten, um den Wettbewerb außerhalb der USA populär zu machen.

Das gestrige Spiel war mehr als nur ein reguläres Saisonspiel, es war ein Ereignis für die Stadt. Der größte Fußballverein, Paris Saint-Germain, brachte eine limitierte Kollektion von Trikots und Produkten auf den Markt, die die Logos von PSG und Spurs mischen.

Die Spieler der Spurs besuchten am Mittwoch das Spiel PSG gegen Manchester City (ein großer Sieg für Paris), und PSG-Spieler wie Gonçalo Ramos, Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe und Ousmane Dembélé besuchten ebenfalls das NBA-Spiel (neben anderen Persönlichkeiten wie der NBA-Legende Pau Gasol und Tony Parker, den Fußballern Rodri und Pedri oder den Schauspielern Omar Sy und François Civil).

Am Samstag findet zudem ein zweites NBA-Spiel in der Accor Arena in Paris statt, diesmal mit den Indiana Pacers als lokalem Team.