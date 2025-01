Victor Wembanyama von den San Antonio Spurs wird bei seinem alten Pariser Klub herzlich willkommen geheißen

HQ

Zwei NBA-Teams haben eine besondere Reise nach Paris unternommen, um das traditionelle Paris Game (diesmal Games in Plural) zu besuchen: die San Antonio Spurs und die Indiana Pacers, die am Donnerstag, 23. Januar (20.00 Uhr) und Samstag, 25. Januar (18.00 Uhr) in der Accor Arena in der französischen Hauptstadt spielen und beide die lokale und die auswärts Mannschaft wechseln.

Es wird eine arbeitsreiche Woche für die NBA-Fans in Paris, und heute kamen Dutzende von Menschen, um Wembanyama in der Maurice-Thorez-Sporthalle in Nanterre zu begrüßen, einem Vorort von Paris, wo Wembanyama 2019 seine Karriere begann, als er gerade einmal 15 Jahre alt war, für Nanterre 92, einen Verein in der französischen Pro-A-Liga.

Wembanyama debütierte 2023 bei den San Antonio Spurs und wurde einstimmig zum Rookie of the Year gekürt. Er ist mit 2,21 m (7 ft 3 in) der derzeit größte NBA-Spieler. Obwohl er in die USA gegangen ist, wird er in Frankreich verehrt und ist ein Schlüsselspieler der Nationalmannschaft, die 2024 in Paris die Silbermedaille gewann.

Neben diesen beiden NBA-Spielen findet am Freitag, den 24. Januar, in der Accor Arena ein besonderes NBA Paris Jam-Event statt, mit besonderen Gästen wie der Judo-Ikone Teddy Riner, dem Formel-1-Fahrer Esteban Ocon, dem Sänger Dadju sowie aktuellen und ehemaligen NBA-Spielern.