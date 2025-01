Paris Saint-Germain kooperiert mit San Antonio Spurs für exklusive Produkte

HQ

Die San Antonio Spurs und die Indiana Pacers bereiten sich in Paris auf die beiden NBA-Spiele vor, die in der Accor Arena stattfinden werden. Zwei Spiele aus der regulären Saison (eines mit den Spurs als lokales Team am Donnerstag, den 23. Januar, und das zweite mit den Pacers als Einheimischen am Samstag), obwohl für die meisten Pariser die Spurs der klare Favorit sind, denn dort spielt der lokale Star Victor Wembanyama.

Wemby wurde am Montag in seinem ehemaligen Fitnessstudio begrüßt, wo er für Nanterre trainierte, das Team in einem Vorort von Paris, das Wembanyama 2019 entdeckte, als der heute 2,21 m große Riese 15 Jahre alt war.

Die San Antonio Spurs wussten um die Popularität von Wembanyama, der Frankreich bei der WM 2024 in Paris zur Silbermedaille verhalf (und verlor gegen die USA), und schlossen sich mit dem Fußballverein Paris Saint-Germain für eine besondere Zusammenarbeit zusammen. Dazu gehören eine exklusive Linie oder Merchandise-Artikel, die vom 21. bis 26. Januar im Flagship-Store von PSG in der Avenue des Champs-Élysées und in einem Pop-up-Store in der Rue Claude Farrère 14 erhältlich sind. Sie sind auch online verfügbar.

Die Spieler der Spurs werden heute Abend auch das Champions-League-Spiel zwischen PSG und Manchester City im Parc des Princes besuchen (ein Schlüsselspiel für das Überleben beider Mannschaften in diesem Wettbewerb) und im Gegenzug werden PSG-Fußballer auch die Spiele der Spurs besuchen.