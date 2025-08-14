Wednesday wird im ersten Blick auf Staffel 2 - Teil 2 von Menschen aus ihrer Vergangenheit gequält

HQ

Ob man es liebt oder hasst, Netflix verwendete für die zweite Staffel von Wednesday sein geteiltes Premierenformat, ein Stil, der bedeutete, dass die erste Hälfte der Staffel am 6. August eintraf und bald darauf die zweite Hälfte einen Monat später, am 3. September, folgen wird. Während sich die Zuschauer wahrscheinlich verzweifelt die Haare raufen, um zu erfahren, was mit Wednesday nach den Ereignissen des Asylausbruchs passiert ist, scheint Netflix mit diesem Veröffentlichungsformat sehr zufrieden zu sein, da die Serie bereits Mega-Zuschauerzahlen eingefahren hat.

Lassen wir die Vergangenheit für einen Moment hinter uns und blicken in die Zukunft, denn Netflix hat den Trailer für den zweiten Teil der zweiten Staffel veröffentlicht, der einige überraschende Charaktere enthält, nämlich Gwendoline Christie zurück als Principal Larissa Weems, obwohl sie in diesem Zusammenhang nicht ganz lebendig ist...

Ansonsten teasert der Trailer an, dass Wednesday und die Nevermore Crew sich auf ihren bisher härtesten Kampf vorbereiten, da die Hyde auf der Flucht ist und noch andere Teile im Spiel sind, die ihr jeweiliges Leben aufs Spiel setzen.

Schau dir den Trailer an, um einen Vorgeschmack darauf zu bekommen, was den Zuschauern geboten wird, wenn Wednesday: Staffel 2 - Teil am 3. September debütiert.