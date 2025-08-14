Wednesday: Staffel 2 erzielt in der ersten Woche 50 Millionen Aufrufe

HQ

Wir hatten erwartet, dass die zweite Staffel von Wednesday auf Netflix gut ankommen würde, als der erste Teil Premiere feierte, und das ist ganz klar Realität geworden. Die Zuschauerzahlen der ersten Woche liegen nun vor und zeigen, dass Wednesday: Staffel 2 in der ersten Woche satte 50 Millionen Aufrufe (und 201,6 Millionen gestreamte Stunden) erzielt hat, was besonders beeindruckend ist, wenn man bedenkt, dass der erste Teil nur vier Episoden umfasste.

Es wäre sinnvoll, wenn die Serie in der zweiten Woche und danach einen geringeren Erfolg hätte, aber Anfang September wird sie einen weiteren massiven Zuschauerschub erhalten, wenn der zweite Teil kommt und tonnenweise neue Folgen bringt. Zu diesem Zeitpunkt wäre es nicht verwunderlich, wenn Wednesday: Staffel 2 eine der bisher größten Fernsehstaffeln des Streamers wäre, da sie bereits ein Drittel des Weges zur zweitgrößten englischen TV-Staffel aller Zeiten auf Netflix (und zur fünftgrößten Fernsehstaffel insgesamt auf der Plattform) zurückgelegt hat.

Hast du schon die neuen Folgen von Wednesday gesehen? Wenn ja, stimmst du unseren Gedanken dazu zu?