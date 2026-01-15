WBA-Boxchampion Gervonta Davis wird von der Polizei von Miami wegen häuslicher Gewalt gesucht.

HQ

Gervonta Davis, eine amerikanische Boxerin, die seit 2023 den World Boxing Association (WBA) Leichtgewichtstitel hält und zuvor zwischen 2018 und 2020 zweimal den IBF-Superfedergewichtstitel oder den WBA-Superfedergewichtstitel (Superversion) hielt, wurde wegen häuslicher Gewalt erlassen.

Die Polizei von Miami Gardens gab am Mittwoch bekannt, dass sie mit der U.S. Marshals Fugitive Task Force zusammenarbeitet, um Davis zu finden und festzunehmen. "Häusliche Gewalt ist ein schweres Verbrechen, und die Polizei von Miami Gardens bleibt verpflichtet, Täter zur Rechenschaft zu ziehen und Opfer zu schützen", sagte der Polizeichef.

Davis' Ex-Freundin Courtney Rossell reichte im Oktober eine Klage gegen den Boxer ein, unter anderem wegen Kurzberaubung, Körperverletzung und versuchter Entführung.

Ursprünglich sollte Jake Paul im November 2025 gegen Gervonta Davis kämpfen, doch als die Vorwürfe bekannt wurden, wurde der Kampf abgesagt, wobei Paul ihn als "Stück Müll" bezeichnete. Anthony Joshua wurde dann letzten Monat als Ersatz für den Kampf gefunden.