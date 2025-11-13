Jake Paul fand seinen nächsten Boxrivalen, nachdem er den Kampf gegen das "Stück Müll" Gervonta Davis abgesagt hatte

HQ

Jake Paul, der Youtuber, der 2020 zum Profiboxer wurde und vor einem Jahr Mike Tyson besiegte, hat seinen nächsten Boxkampf geplant, nachdem der im vergangenen Sommer angekündigte Kampf gegen Gervonta Davis aufgrund einer Zivilklage seines ehemaligen Partners gegen Davis wegen gewalttätigen Verhaltens, Körperverletzung und Entführung abgesagt wurde. Paul nannte Davis sogar "ein wandelndes menschliches Stück Müll" und "Frauenmissbraucher" und entschuldigte sich bei den Undercard-Kämpfern für die abgesagte Veranstaltung, die für November geplant war.

Sein nächster Rivale wird Anthony Joshua sein, ein 36-jähriger Brite, zweifacher Schwergewichtsmeister, und es wird noch vor Ende des Jahres passieren, voraussichtlich am 19. oder 26. Dezember in Miami, und Netflix wird es wieder weltweit streamen, wie am Montag bekannt gegeben wird.

Joshua, der seit einer Niederlage durch KO gegen Daniel Dubois im September 2024 nicht mehr gekämpft hat, wurde als schneller Ersatz ausgewählt, um noch vor Ende des Jahres bei Netflix zu kämpfen. Laut mehreren Quellen wie The Guardian sind Most Valuable Productions, Pauls Firma und Netflix dabei, die Details für den Kampf zu finalisieren. Sollte sich dies bestätigen, würde Paul gegen einen erfahreneren Boxer (28-4, 25 K.o.) antreten, der bei den Olympischen Spielen 2012 in London eine Goldmedaille im Superschwergewicht gewann.