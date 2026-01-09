Was zwischen Vinícius und Simeone beim Derby passiert ist: "Florentino wird dich entlassen, erinnerst du dich..."

HQ

Real Madrid besiegte Atlético de Madrid im Halbfinale des spanischen Supercups mit Toren von Valverde und Rodrygo, doch Vinícius war nach einer Auseinandersetzung mit Atleti-Trainer Cholo Simeone erneut in den Schlagzeilen. Als Vinícius in der 80. Minute ausgewechselt wurde, verspottete der argentinische Trainer Vinícius und rief: "Florentino wird dich entlassen, denk daran", laut Lippenlesen aus TV-Kameras. Simeone deutete ebenfalls mit dem Ohr und bezog sich auf die Pfiffe für den Spieler, als er ausgewechselt wurde.

Vinícius stellte ihn kurz zur Rede, wurde jedoch von Xabi Alonso aufgehalten. Sowohl Vinícius als auch Simeone erhielten Gelbe Karten.

In der Pressekonferenz äußerte sich der Real-Madrid-Trainer sehr kritisch gegenüber Simeones Verhalten und sagte, er sei kein gutes Beispiel für Sportsgeist: "Für mich überschreiten diese Dinge die Grenze des Respekts, den man seinen Mitspielern entgegenbringen muss. Dann habe ich gesehen, was er zu ihm gesagt hat, und ich mag es nicht, wenn meine Teamkollegen so angesprochen werden. Ich versuche, den Spielern des gegnerischen Teams Respekt zu zeigen, und nicht alles ist akzeptabel."

In seiner eigenen Pressekonferenz sagte Simeone: "Was auf dem Platz passiert, bleibt dort, wie es seit unserer Kindheit ist", und er erinnere sich nicht mehr daran, was er zu Vinícius gesagt habe. Später teilte der Verein mit, dass Vinícius alles begonnen habe, aber eine respektlose Geste gegenüber der Bank von Atleti machte.

Nach dem Match kommentierte Vinícius eine Instagram-Story und verspottete ihn: "Du hast wieder einen K.o. verloren."