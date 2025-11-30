Max Verstappen gewinnt den Großen Preis von Katar und halbiert den Abstand zu Norris: nur 12 Punkte!

HQ

Lando Norris, Vorsicht: Max Verstappen hat den Abstand zum Formel-1-Führenden halbiert und liegt nun nur noch 12 Punkte dahinter... und Piastri vier Punkte hinter Verstappen. Norris führt weiterhin mit 408 Punkten, aber die Siege von Piastri im Sprintrennen am Samstag und Verstappen beim Großen Preis von Katar bedeuten, dass sie die Distanz deutlich verkürzt haben.

Nach sieben Siegen in dieser Saison ist dies die F1-Wertung mit nur einem Grand Prix (Abu Dhabi Grand Prix, Sonntag, 7. Dezember):



Lando Norris (McLaren): 408 Punkte

Max Verstappen (Red Bull): 396 Punkte

Oscar Piastri (McLaren): 392 Punkte



Lando Norris verpasst seine Chance, die F1-Meisterschaft in Katar zu gewinnen

Lando Norris war in der Lage, dieses Jahr die Formel-1-Meisterschaft zu gewinnen, wenn er das Rennen gewann oder seine Rivalen schlecht genug spielten. Doch das geschah nicht: Max Verstappen und Oscar Piastri belegten die Plätze eins und Zweiter, wobei Carlos Sainz sein erstes Podium für Williams erreichte. Lando Norris wurde Fünfter...

Andrea Stella, Teamchefin, sagte, es sei ein "insgesamt enttäuschendes Ergebnis" gewesen. "Wir hatten das Potenzial, das Rennen mit Oscar zu gewinnen, und das hat er verdient. Und das Podium stand Lando zur Verfügung. So verloren wir den Sieg für Oscar und das Podium für Lando. Deshalb müssen wir die Entscheidung, die wir mit dem Safety Car getroffen haben, überprüfen."

Theoretisch sind es zwei gegen einen, also sollte der Sieg für Norris oder sogar Piastri leichter sein als für Red Bulls Verstappen, wenn McLaren es richtig macht. Aber Teamarbeit war dieses Jahr bei McLaren nicht die stärkste Seite... Und nächste Woche wird sicher angespannt.