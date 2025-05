Was muss passieren, damit Inter Mailand am Freitag die Serie A gewinnt?

HQ

Inter Mailand gewann ein heldenhaftes Halbfinale gegen den FC Barcelona und erreichte zum ersten Mal seit 2023 und 15 Jahre nach dem Gewinn des letzten Europapokals der Landesmeister das Finale der Champions League. Diese Leistung forderte jedoch ihren Tribut von der nationalen Saison und brachte Napoli mit einer Reihe von zwei Niederlagen den ersten Platz in der Serie A ein.

Jetzt, einen Spieltag vor Schluss, führt Napoli mit 79 Punkten, Inter ist mit 78 Punkten Zweiter. Atalanta blieb lange im Rennen, verpasste aber mit 74 Punkten alle Optionen.

Napoli trifft zu Hause auf Cagliari (14. der Tabelle), Inter trifft auswärts auf Como. Como 1907, trainiert von Cesc Fábregas, ist 10., aber obwohl nichts auf dem Spiel steht, ist es die Mannschaft, die die Saison in Schlagform beendet hat, mit einer Serie von sechs Siegen in Folge und einem Unentschieden, was besonders bemerkenswert ist, da sie letztes Jahr in der zweiten Liga waren.

Was muss passieren, damit Inter oder Napoli die Serie A gewinnen?

Natürlich kann es sich Inter nicht leisten, zu verlieren. Wenn beide verlieren oder unentschieden spielen, würde Napoli gewinnen. Und wenn beide gewinnen, würde Napoli die Meisterschaft gewinnen: Inter muss gewinnen und hoffen, dass Napoli Punkte verpasst.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu erreichen: Wenn Napoli verliert und Inter gewinnt oder sogar unentschieden spielt, wären sie mit 79 Punkten gleichauf, aber Inter würde gewinnen, da sie einen besseren Torschnitt haben: 42 gegen 30. Die einzige andere Möglichkeit ist, wenn Napoli unentschieden spielt, Inter aber gewinnt.

Kurz gesagt, Inter ist nicht auf sich selbst angewiesen: Sie brauchen , damit Napoli verliert und dann unentschieden spielt oder gewinnt, oder dass Napoli unentschieden spielt und dann gewinnt. Beide Spiele werden zur gleichen Zeit ausgetragen: Freitag, 23. Mai, um 19:45 Uhr BST, 20:45 Uhr MESZ.