Was muss passieren, damit Barcelona sich unter die Top 8 der Champions League qualifiziert?

Die 0:3-Niederlage gegen Chelsea am fünften Spieltag der Champions League bringt den FC Barcelona in eine prekäre Lage, wenn sie diese Ligaphase unter den acht besten Vereinen des Wettbewerbs abschließen wollen – etwas, wie Sie wahrscheinlich schon wissen, eine direkte Qualifikation für das Achtelfinale sowie bessere Chancen auf das Rückspiel der K.o.-Runde zu Hause rechtfertigt.

Nach zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen (gegen Chelsea und Paris Saint-Germain) steht Barcelona vorläufig auf Platz 15 der Tabelle (vor den Spielen am Mittwoch) mit 7 Punkten. Wenn wir uns die Konkurrenz im letzten Jahr ansehen, reichen 16 Punkte, um sich unter die Top 8 zu qualifizieren. Das bedeutet, dass Barcelona gezwungen ist, seine drei kommenden Spiele zu gewinnen, um unter die Top 8 zu kommen.

Allerdings wird Barcelona auch seinen Torschnitt verbessern wollen, der derzeit 2 nach 12 Gegentoren für und 10 Gegentore ist, was zum Ausgleich genutzt werden könnte. Die gute Nachricht ist, dass Barcelona theoretisch drei viel einfachere Rivalen hat.

Bevorstehende Champions-League-Spiele von Barcelona



Barcelona gegen Eintrach Frankfurt: 9. Dezember



Slavia Prag gegen Barcelona: 21. Januar



Barcelona gegen Coppenhagen: 28. Januar



Dennoch bedeutet selbst ein Unentschieden in einem dieser Spiele fast sicher, dass Barcelona nicht unter den Top 8 landet. Das sollte auf lange Sicht kein großes Problem sein, denn der letztjährige Meister PSG beendete die Ligarunde auf dem 15. Platz... und später gewannen sie ihr Playoff-Spiel mit insgesamt 10:0.

