Was muss passieren, damit Alcaraz am Ende des Jahres den Titel als Nummer 1 der Welt an Sinner abgibt

Jannik Sinner sagte am Dienstagnachmittag, dass es "unmöglich" sei, noch vor Ende des Jahres wieder die Nummer 1 der Welt zu werden, und er sich auf die nächste Saison konzentrieren werde. Stunden später verlor Carlos Alcaraz in der zweiten Runde gegen Cameron Norrie. Hätte er das immer noch gesagt, wenn er weiß, dass Alcaraz Paris mit leeren Händen verlassen wird (und 90 Punkte gegenüber dem Vorjahr verlieren wird - Alcaraz "gewinnt" nur 10 Punkte, weil er gesetzt ist und Runde 1 verpasst-)?

Die Wahrheit ist, dass Jannik Sinner jetzt eine klare Chance hat, die Nummer 1 der Welt zu werden, zumindest für zwei Wochen. Das Spiel ist einfach: am Montag fällt Alcaraz auf 11.250 Punkte. Wenn Sinner das Turnier in Paris gewinnt (was sein einziger Masters-Titel in diesem Jahr wäre), hätte Sinner 11.500 Punkte.

Alles andere würde immer noch bedeuten, dass Alcaraz nächste Woche, wenn die Rangliste aktualisiert wird, die Nummer 1 der Welt bleibt. Sollte Sinner das Finale verlieren, würde er 640 Punkte erhalten und das Jahr mit 11.150 Punkten beenden, nur 140 Punkte hinter Alcaraz. Und das wäre sein Dach.

Was kann bei den ATP Finals passieren?

Die gute Nachricht für Alcaraz ist, dass die maximale Punktzahl, mit der Sinner in diesem Jahr abschließen kann, 11.500 beträgt, von einem Titel in Paris. Die zweitbeste Platzierung wäre 11.150 Punkte als Finalist in Paris.

Selbst wenn Sinner also in Paris gewinnt und die Nummer 1 der Welt für zwei Wochen verliert, könnte Alcaraz sie bei den ATP Finals zurückerobern, selbst wenn Sinner sie gewinnt. Um das zu tun, muss er jedoch mindestens drei Matches gewinnen (für den Fall, dass Sinner alles gewinnt, natürlich).

Beim ATP-Saisonfinale zwischen dem 9. und 16. November konnte Sinner nur Punkte abgeben oder halten, da er im vergangenen Jahr alle fünf Spiele gewann (die drei Gruppenspiele, in denen es jeweils 200 Punkte gibt, das Halbfinale, in dem es 400 Punkte gibt, und das Finale, mit 500 Punkten), um sich den Hauptpreis von 1.500 Punkten zu sichern. Im vergangenen Jahr gewann Alcaraz nur ein Spiel in der Gruppenphase, was bedeutet, dass er 200 Punkte verteidigen muss.

Das bedeutet, dass Alcaraz im Falle eines Sieges von Sinner bei den Paris Masters mindestens drei Spiele in den ATP Finals gewinnen müsste: die drei Spiele der Gruppenphase oder zwei Spiele in der Gruppenphase und das Halbfinale. Trotz der Niederlage von Alcaraz hat er immer noch die Oberhand, aber er kann sich nicht entspannen und muss sich nach seinen 54 unerzwungenen Fehlern von gestern verbessern. Das Rennen ist noch eröffnet.