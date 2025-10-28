Carlos Alcaraz verliert in Paris gegen Cameron Norrie, sein Titel als Nummer 1 der Welt ist in Gefahr

HQ

Carlos Alcaraz ist bei den Paris Masters in der ersten Runde ausgeschieden und verlor gegen Cameron Norrie (Nr. 31 der Welt) in 2 Stunden und 22 Minuten: 4:6, 6:3, 6:4. Der Spanier, die Nummer 1 der Welt, spielte eines der unberechenbarsten Matches seiner Karriere, 54 unerzwungene Fehler, und brach eine Serie von 17 Spielen ohne Niederlage bei Masters-1.000-Turnieren, in einer Saison, in der er in Montecarlo, Rom und Cincinnati gewann.

"Ich bin von meiner Verletzung zurückgekommen. Letztes Jahr habe ich hier die erste Runde der Quali verloren. Ich habe in der zweiten Jahreshälfte einfach versucht, mein Tennis zu genießen, und ich war in der Lage, das zu tun und einen Sieg wie diesen zu holen, den größten meiner Karriere, meinen ersten über eine Nummer 1 der Welt und vor allem gegen den derzeit selbstbewusstesten Spieler der Welt, mit Sinner Combined", sagte Norrie.

"Ich bin einfach so zufrieden mit der Art und Weise, wie ich es gemacht habe. Ich hatte viele Chancen und musste weiter pushen und noch mehr Gas geben, und ich konnte hart bleiben und den Sieg holen, also bin ich wirklich zufrieden."

Alcaraz' Titel als Nummer 1 der Welt ist in Gefahr

Carlos Alcaraz wird Paris mit leeren Händen verlassen und seine 11.340 Punkte behalten (er hat das Turnier im letzten Jahr verpasst, wird also keine Punkte abgeben), während sein größter Rivale Jannik Sinner die Chance hat, ihn einzuholen und sich die Krone als Nummer 1 der Welt aufzusetzen. Um das zu erreichen, müsste Sinner den Wettbewerb gewinnen, denn er hat 10.500 Punkte. Wenn er in Paris im Finale wäre, würde er 600 Punkte bekommen, nicht genug, um ihn einzuholen.

Nach dem Sieg bei den Vienna Open hat Sinner nun eine klarere Chance, das Jahr als Nummer 1 der Welt zu beenden, aber es würde immer noch schwierig: Sinner muss das Paris Masters gewinnen und dann die Krone aus den ATP Finals (1.500 Punkte) vom 9. November verteidigen... und hoffen, dass Alcaraz in Turin kein Spiel gewinnt.

Jannik Sinner debütiert beim Paris Masters am Mittwoch um 13:20 Uhr gegen Zizou Bergs. Glaubst du, dass Sinner das Jahr als Nummer 1 der Welt beenden wird?