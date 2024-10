Was meinte Sinner, als er sagte, er habe "nicht um Geld gespielt"? Die Kontroverse um die Nummer 1 im Tennis, erklärt Sinner wurde in den sozialen Netzwerken mit seinen Worten verspottet, nachdem er den größten Geldpreis in der Geschichte des Tennis gewonnen hatte.

HQ Jannik Sinner gewann kürzlich den Six Kings Slam, ein Exhibition-Turnier, das in Riad, Saudi-Arabien, mit sechs der derzeit besten Tennisspieler (Djokovic, Nadal, Alcaraz, Medvedev und Rune) stattfindet. Es geht keine ATP-Punkte, aber gutes, gutes Geld: sechs Millionen Dollar für den Sieger, der größte Geldpreis in der Geschichte des Tennis. Sinner gewann gegen Alcaraz mit 6:7, 6:3, 6:3. In einem inzwischen berüchtigten Interview mit Eurosport sagte Sinner, dass "er nicht für Geld gespielt hat". "Natürlich ist es ein schöner Preis und alles, aber für mich bin ich dorthin gegangen, weil dort die sechs besten Spieler der Welt möglich waren und man sich mit ihnen messen kann. Wenn man als Sieger zurückkommt, war es mehr für mich, okay, ich habe die Spiele richtig gespielt, das kann mich als Spieler verbessern." Er fügte hinzu, dass das Geld wichtig sei, aber nicht so viel: "Ich lebe ein gutes Leben auch ohne dieses Geld, ich denke, es ist viel wichtiger für die Gesundheit, die ich habe, und mich mit großartigen Menschen zu umgeben". Jannik Sinner wurde auf Twitter geröstet und von Wawrinka verspottet Sinners wohlmeinende Worte, mit denen er versuchte, eine Balance zwischen dem Sportsgeist und dem Eingeständnis zu finden, dass es sich um eine Menge saudisches Geld handelt, lösten einige Kontroversen aus und wurden sogar vom Tennisspieler Stanislas Wawrinka verspottet, der das Video mit einem lachenden Emoji reagierte. Er hat es gelöscht. Sinner zog sich wegen eines Virus vom Master Paris 1.000 zurück und ebnete damit den Weg für Alcaraz zu seinem ersten Sieg beim letzten ATP-Event des Jahres (mit über 4.000 Punkten vor Alcaraz ist seine Nummer 1 in diesem Jahr gesichert). Victor Velter / Shutterstock