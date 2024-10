Sinners Krankheit und Djokovics Abwesenheit machen Alcaraz zum Favoriten für das Paris Masters in dieser Woche

HQ

Carlos Alcaraz ist am Dienstag mit einem Sieg gegen den Chielan Nicolás Jerry in das Paris Master gestartet. Alcáraz gewann den zweiten Satz souverän, aber nicht ohne Schwierigkeiten, denn der erste Satz wurde auf 7:5 ausgebaut, bevor der zweite Satz das Zünglein an der Waage mit 6:1 für den Spanier war.

Alcaraz wartet nun am morgigen Donnerstag auf den Sieger des Giron-Humbert für das Achtelfinale und ist Favorit für ein Turnier, das er noch nie gewonnen oder sogar das Finale erreicht hat, in der Stadt, in der er Anfang des Jahres seinen ersten Roland Garros-Sieg errang.

Das Paris Masters, bei dem 1.000 Punkte für den Sieger auf dem Spiel stehen, ist das neunte Masters 1.000 und das letzte ATP-Event des Jahres, was es anfällig für Verletzungen und Ausfälle macht.

Djokovic und Sinner, raus für Paris Master

Novak Djokovic, der einzige Top-Spieler, der regelmäßig gespielt und sieben Mal gewonnen hat, mehr als jeder andere, einschließlich des letzten Jahres, wird seinen Sieg nicht bestätigen, da er letzte Woche angekündigt hat, nicht teilzunehmen.

Auch Yannick Sinner, die Nummer 1 der ATP, schied wegen eines Virus aus und ebnete damit den Weg für Alcaraz, der der erste Spanier seit David Ferrer im Jahr 2012 sein könnte, der den Titel gewinnt. Doch der Abstand von 4.000 ATP-Punkten unter Sinner gibt dem Italiener die Sicherheit, dass er seinen Status als Nummer eins der Welt nicht verlieren würde. Das Finale findet am Sonntag, den 3. November, statt.