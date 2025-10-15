Warum ist Spanien trotz der Niederlage in der Nations League 2025 gegen Portugal ungeschlagen geblieben?

HQ

Spanien steht kurz davor, die Qualifikation für die WM 2026 zu bestätigen: Sie haben alle vier Spiele in der WM-Qualifikation gewonnen (gestern Abend schlugen sie Bulgarien mit 4:0). Mit diesem Sieg ist Spanien seit 29 offiziellen Spielen ohne Niederlage: Das letzte Mal verloren sie am 28. März 2023 gegen Schottland.

Mit einem 2:1-Sieg gegen Italien am 15. Juni 2023 begann dann eine spektakuläre Serie von 5 Unentschieden und 24 Siegen, bei der Spanien die Nations League 2023 und die UEFA Euro 2024 gewann und "La Roja" als eines der Stämme für die nächste Weltmeisterschaft im Sommer 2026 positionierte.

In der Tat hat dieses Spanien, das von Luis de la Fuente trainiert wird, den bisherigen Rekord von 28 offiziellen Spielen ohne Niederlage von Vicente del Bosque zwischen 2010 und 2013 übertroffen, als die Mannschaft die Weltmeisterschaft 2010 und die UEFA Euro 2012 gewann.

Erst im Finale des FIFA Konföderationen-Pokals gegen Brasilien am 30. Juni 2013 verlor Spanien die Serie mit 0:3, gefolgt von jahrelangen Enttäuschungen bei den Weltmeisterschaften 2014 und 2018. Die aktuelle Rückkehr zur Form begann mit Luis Enrique bei der UEFA Euro 2020 (ausgetragen 2021), wo sie im Halbfinale nur im Elfmeterschießen gegen Italien verloren.

Wie sieht es mit der Nations League 2025 aus?

Spanien hat seit Juni 2023 vielleicht jedes Spiel gewonnen... aber das ist technisch gesehen nicht richtig, da Spanien im vergangenen Juni im Finale der Nations League 2025 gegen Portugal verlor. Das Spiel endete jedoch im Elfmeterschießen, was als Unentschieden in die Statistik eingeht. Das Finale der Nations League 2023 gegen Kroatien wiederum wurde ebenfalls im Elfmeterschießen gewonnen, zählt aber ebenfalls als Unentschieden.

