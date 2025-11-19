Warum ist Cristiano Ronaldo ins Weiße Haus gegangen und hat neben Elon Musk posiert?

HQ

Cristiano Ronaldo unternahm seinen ersten bekannten Besuch in den Vereinigten Staaten seit 2016 und besuchte das Weiße Haus, wo er US-Präsident Donald Trump traf. Sein Besuch hatte jedoch nichts mit Fußball zu tun, sondern mit Politik: Er reiste dorthin als inoffizieller "Botschafter" für Saudi-Arabien und begleitete den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman.

Wie CNN berichtet, konnte dies nicht als offizieller Besuch eingestuft werden, da Mohammed bin Salman nicht das Staatsoberhaupt Saudi-Arabiens ist, sondern als siebter Sohn des immer noch monarchischen Salman von Saudi-Arabien als Kronprinz und Premierminister fungiert.

Ronaldo, der in der Saudi Pro League spielt, ist eines der bekanntesten Gesichter, die derzeit im arabischen Land leben, wobei viele Kritiker sagen, dass er Sport sowie andere Unterhaltungsprojekte nutzt, um seinen Ruf gegenüber der Welt zu reinigen.

An dem Abendessen nahm auch Elon Musk teil, bei seinem ersten Besuch im Weißen Haus seit seiner Absetzung aus der Trump-Regierung im vergangenen April. Laut BBC sagte Trump, dass sein Sohn Barron ein großer Fan von Ronaldo sei und ihn nun mehr als Vater respektiere, nachdem er ihn dem Spieler vorgestellt hatte.

Cristiano Ronaldo wird nächstes Jahr für die Weltmeisterschaft in die USA zurückkehren

Cristiano Ronaldo, einer der weltweit renommiertesten Fußballstarter und zugleich mit großem Abstand reicher, verließ 2023 den europäischen Fußball (Manchester United, Real Madrid, Juventus) und wechselte zu Al-Nassr in der Saudi Pro League, wo er Berichten zufolge 200 Millionen Dollar pro Jahr verdient und einen Vertrag bis 2027 hat.

Er soll nächstes Jahr auch die Weltmeisterschaft für Portugal spielen, aber ein FIFA-Urteil wartet nach einer roten Karte, die er letzte Woche erhalten hat. Das bedeutet eine Rückkehr in die Vereinigten Staaten, Co-Ausrichter der Weltmeisterschaft, wo er erstmals seit 2014 ein Freundschaftsspiel gegen Real Madrid gegen Manchester United bestritt. Ronaldo wurde 2009 einmal von einer Frau in Las Vegas der Vergewaltigung beschuldigt, obwohl es nie Anklagen gegen ihn von den örtlichen Behörden gab.