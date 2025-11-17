Portugal arbeitet daran, gegen die mögliche Sperre von Cristiano Ronaldo vor der Weltmeisterschaft 2026 Berufung einzulegen

HQ

Portugal ist nach einem 9:1-Sieg gegen Armenien für die Weltmeisterschaft 2026 bestätigt, doch Cristiano Ronaldo spielte dort nicht, da er im vorherigen Spiel eine Rote Karte sah – eine 0:2-Niederlage gegen Irland, die schließlich dazu führte, dass Irland sich für die Play-offs qualifizierte. Ronaldo sah direkt die Rote Karte, nachdem er den irischen Verteidiger Dara O'Shea nach einer VAR-Überprüfung mit dem Ellbogen getroffen hatte.

Laut FIFA-Regeln kann er wegen gewalttätigen Verhaltens bis zu drei Spiele gesperrt werden. Das bedeutet, dass er potenziell Portugals erste zwei Spiele der Weltmeisterschaft in der Gruppenphase verpassen könnte. Das wird Portugal mit allen Mitteln zu vermeiden versuchen. Laut Berichten aus Portugal (über The Sun) arbeitet der portugiesische Fußballverband (FPF) an einer Berufung beim FIFA-Disziplinarausschuss, der nach der Länderspielpause (die am Dienstag endet) keine Entscheidung treffen wird.

Portugal stützt Ronaldos Verteidigung auf drei Argumente: die perfekte Bilanz für Ronaldo (es war sein erster Platzverweis nach 226 Länderspieleinsätzen für Portugal seit 2003), die Tatsache, dass O'Shea Ronaldo zuerst packte, und schließlich die "feindliche Umwelt" in Dublin und insbesondere die Worte des irischen Trainers Heimir Hallgrimsson, der vor dem Spiel andeutete, Ronaldo habe den Schiedsrichter im vorherigen Spiel in Lissabon "kontrolliert", wo Portugal mit 1:0 gewann. Später sagte Hallgrimsson, er sei "in Ronaldos Kopf eingedrungen".