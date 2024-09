Warhammer 40.000: Space Marine II - Die ultimative Waffen-Rangliste

HQ

In Warhammer 40,000: Space Marine II kannst du drei Waffen mit dir führen: eine Primär-, Sekundär- und Nahkampfwaffe. Das unterscheidet sich vom ersten Spiel, wo du bis zu drei Primärwaffen tragen und Gegner mit Nahkampf-, Mittel- und Fernkampfwaffen bekämpfen konntest. Diesmal gibt es eine kleinere Auswahl an Ausrüstungsplätzen, aber mehr Waffenoptionen. Wie wählt man also die besten aus?

Du hast sicherlich die Liste durchgesehen. Während du in Warhammer 40,000: Space Marine II problemlos durch die Gegnerhorden marschieren kannst, findest du hier eine Übersicht der stärkeren Waffen, wenn du den Schwierigkeitsgrad erhöhen möchtest, ohne ins Schwitzen zu geraten. Eine kurze Anmerkung vorweg: Schwergewichtige Waffen wie der Heavy Bolter und die Multi-Melta stehen nicht auf dieser Liste, da sie zwar sehr effektiv sind, aber nicht von Anfang an verfügbar sind, es sei denn, du spielst die Heavy-Klasse.

S-Stufe:

Chainsword: Ehrlich gesagt habe ich darüber nachgedacht, alle Nahkampfwaffen hier in die S-Stufe zu stecken, da sie einfach so wichtig sind, um in Warhammer 40,000: Space Marine II zu kämpfen, dass man nicht wirklich sagen kann, dass eine von ihnen nutzlos ist. Aber nicht alle sind gleich und es ist schwer, gegen die Nahkampfwaffe zu argumentieren, die die kultigste in ganz Warhammer 40k ist. Das Kettenschwert hat ordentlichen Schaden, solide Geschwindigkeit und tolle Kill-Animationen, was will man mehr?

Power Sword: Traditionelle Schwertliebhaber werden wahrscheinlich eine weniger gezackte Schneide wünschen, und so kommt hier das Power Sword. Wie das Kettenschwert hat es einige großartige Kills, und die Vielseitigkeit seiner Geschwindigkeits- und Kraftmodi machte es zu einem persönlichen Favoriten während meines Durchspielens der Hauptkampagne.

Schwere Bolzenpistole: Wir wechseln jetzt zu Fernkampfwaffen und beginnen mit einer Sekundärwaffe. Die beste Sekundärwaffe, nämlich in der Heavy Bolt Pistol. Acht Schuss sind vielleicht ein Drittel weniger als die Standard-Bolzenpistole, aber sie haben genug Durchschlagskraft, dass du härtere Feinde mit nur dem großen Eisen an der Hüfte ausschalten kannst.

Anstifter-Bolzenkarabiner: Das mag seltsam erscheinen, und anfangs war ich kein großer Fan von einer der Waffen mit Zielfernrohr und ohne Scharfschützen, aber der Anstifter hat mich mit seiner Fähigkeit überzeugt, Feinde mit seinen Drei-Schuss-Salven einfach zu zerfetzen. Wenn du gut zielst, kannst du mehrere härtere Feinde in einem einzigen Magazin erledigen.

Heavy Bolt Rifle: Wie die Heavy Bolt Pistol vor ihm sitzt auch das Heavy Bolt Rifle aufgrund der Schlagkraft, die es im Vergleich zu seinen Brüdern hat, an der Spitze. Er hat vielleicht weniger Munition, aber der Schaden, den du erleidest, ermöglicht es dir, dich durch eine Horde zu kämpfen, bevor sie dich überhaupt erreicht hat, und gibt dir dann die Chance, völlig frisch in den Nahkampf zu springen.

A-Stufe:

Kampfmesser: Seine Schnelligkeit verbessert sich im Vergleich zum Kettenschwert und Kraftschwert, aber das Kampfmesser verursacht einfach keinen Schaden, so dass du manchmal länger auf Feinde einhackst, als du Zeit hast, da immer ein Gegner hinter dir ist. Immer noch eine sehr, sehr solide Option, aber nicht ganz die beste.

Bolzenpistole: Genau wie ich schon bei der schweren Bolzenpistole sagte, ist die Bolzenpistole selbst eine großartige Option und kann kleinere Feinde mit Kopfschüssen leicht genug ausschalten, aber sie ist nicht ganz so stark wie ihr schwererer Cousin.

Automatisches Bolzengewehr: Apropos, hier haben wir die Schnellfeuerversion des Bolzengewehrs. Das Automatik-Bolzengewehr ist ein starkes Mittel, um kleinere Feinde auszuschalten, aber nicht stark genug, um größere Feinde konsequent von deinem Rücken fernzuhalten. Es ist wieder eine effektive Option, die deklassiert werden kann.

Bolzengewehr mit Granatwerfer: Das Gleiche gilt für diese exklusive Waffe der Story-Kampagne, aber sie hat den zusätzlichen Granatwerfer-Schlag, um sie aus den unteren Listen herauszuhalten.

LAS-Fusil: Der erste von zwei richtigen Langstreckengegenständen auf dieser Liste, der LAS-Fusil, ist im Wesentlichen eine Laserpistole, mit der du dich auflädst und mit der du Feinde in die Luft jagst. Er kann starke Gegner mit Leichtigkeit mit zwei Schüssen erledigen und ist eine bevorzugte Alternative zum Sniper Bolter (sorry für den Spoiler).

Stalker Bolter: Irgendwie ein Scharfschütze, irgendwie nicht, der Stalker Bolter ist eine starke Waffe, die eine ausreichend gute Feuerrate hat, damit du Feinde festnageln kannst, auch wenn du sie nicht unbedingt mit ein oder zwei Schüssen töten kannst.

B-Stufe:

Donnerhammer: Obwohl ich es liebe, die Schädel von Gegnern mit dem Donnerhammer einzuschlagen, kann ich nicht sagen, dass er so gut ist wie die anderen Nahkampfwaffen. Der Schaden ist hoch, aber er ist so langsam, dass man manchmal zwei Kettenschwertschläge einstecken kann, wenn man mit dem Hammer in einen kommt. Trotzdem solltest du es zumindest ein bisschen benutzen, weil es einfach so viel Spaß macht.

Power Fist: Die Power Fist ist auch eine langsamere Nahkampfwaffe, aber obwohl sie nicht so langsam ist wie der Hammer, bleibt sie in diesem Teil der Liste, weil ihre Reichweite manchmal nicht überwältigend sein kann. Aber auch hier gilt: Nutze es, denn die Animationen sind verrückt.

Bolzenkarabiner: Es ist schwer, die Karabiner nicht als eine etwas schlechtere Version der Gewehre in diesem Spiel zu sehen. Der Bolzenkarabiner verursacht ordentlichen Schaden, aber ihm geht so schnell die Munition aus, dass man ihn nicht zuverlässig einsetzen kann, ohne von den Dingen umschwärmt zu werden, die man nicht getötet hat.

Plasma-Verbrennungsmotor: Plasmawaffen waren in meinem Spieldurchgang nichts für mich, aber ich werde die Kraft des Standard-Plasma-Verbrennungsgeräts nicht leugnen. Diesen bösen Buben aufzuladen und dann einen Rubric Marine in Stücke zu sprengen, obwohl ich ihn nur verwunden wollte, war ein unvergesslicher Anblick.

Melta-Gewehr: Das Melta-Gewehr ist eine starke AoE-Waffe und hat einige wunderschöne Effekte, aber es hat Probleme mit der Munitionskapazität, und nach ein paar Schüssen musst du irgendwo nach einer Nachfüllung suchen. Schade, denn der Schaden ist extrem beeindruckend.

Sniper Bolter: Der Sniper Bolter ist immer noch eine großartige Langstreckenwaffe, wenn du Laser aus irgendeinem Grund nicht magst. Aber es richtet nicht ganz so viel Schaden an, es sei denn, du bist konsequent mit deinen Kopfschüssen, und selbst dann gibt es ein ähnliches Munitionsproblem wie beim Melta-Gewehr.

C-Stufe:

Plasmapistole: Die Plasmapistole hat einen ordentlichen Schlag, besonders wenn du sie auflädst, aber als Sekundärwaffe verbraucht sie ihre Munition viel schneller, als du erwarten würdest. Außerdem kann es überhitzen, was bedeutet, dass Sie es nicht einfach in Panik spammen können, wenn Sie umzingelt sind. Auf keinen Fall eine schlechte Waffe, aber die schlechteste von vielen Seitenwaffen.

Occulus Bolt Carbine: Wenn du dich für einen Karabiner mit Zielfernrohr entscheidest, fühlt sich der Instigator einfach wie eine bessere Version an. Sicher, du kannst mit dem Occulus auf Distanz bleiben und er hat überhaupt nicht viel Rückstoß, aber ohne diese Drei-Runden-Salven wirst du das Gefühl haben, dass du überhaupt nicht viel Schaden anrichtest.

Scharfschützen-Bolzenkarabiner: Obwohl er auf Distanz mit vollem Schnellfeuer sehr präzise ist, fühlt sich der Scharfschützen-Bolzenkarabiner aufgrund seines Schadens wieder nicht überwältigend an. Es ist eine vielseitige Waffe, aber eigentlich brauchst du deine Waffe nicht für mehr als das Töten. Noch einmal, keine Waffe in Space Marine II ist eine schlechte Wahl, aber es gibt bessere als diese.

Was halten Sie von unserer Liste?