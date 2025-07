Wann spielen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner ihr nächstes Turnier?

HQ

Eine Woche ist es her, dass Wimbledon endete, Jannik Sinner Carlos Alcaraz den Titel wegnahm und den Abstand zwischen den beiden Top-Spielern im ATP-Ranking vergrößerte. Wir haben aber bereits gesehen, dass Alcaraz die Chance hat, den Abstand zu Sinner deutlich zu verringern, da der Italiener in der Hartplatzsaison im August und September 3.200 Punkte verteidigen wird... während Alcaraz nur 60 Punkte verteidigt.

Diese drei Turniere sind:



Masters 1.000 Canadian Open: vom 26. Juli bis 7. August



Masters 1.000 Cincinnati Open: vom 5. bis 18. August



US Open (2.000 Punkte): vom 24. August bis 7. September



Wir müssen also noch eine Woche warten, bis die beiden an einem Tennisturnier teilnehmen können. Es wird erwartet, dass beide erscheinen werden, sofern es keine Rückschläge gibt, und sie werden die topgesetzten Spieler sein, was bedeutet, dass sie nur in einem möglichen Finale aufeinandertreffen könnten.

Im vergangenen Jahr gewann der Australier Alexei Popyrin, die aktuelle Nummer 24 der Weltrangliste, das Masters in Toronto und damit das größte Trium seiner Karriere. Sinner unterlag im Viertelfinale dem späteren Finalisten Andrey Rublev. Alcaraz zog sich aus Gründen der Müdigkeit aus dem Turnier zurück, nachdem er das Finale der Olympischen Spiele mit Djokovic gespielt hatte, der ebenfalls vom Turnier zurücktrat.

In Toronto gewann Sinner 2023 sein erstes Masters 1.000. Wird er es dieses Jahr wieder schaffen?