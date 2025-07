Alcaraz vs. Sinner: So sieht die Jagd nach der Nummer 1 der Welt für Alcaraz bei den US Open aus

HQ

Jannik Sinners Sieg über Carlos Alcaraz in Wimbledon 2025 und damit den Grand-Slam-Titel, den der Spanier aus den beiden Vorjahren verteidigt hatte, ließ Sinner im ATP-Ranking auf 12.030 Punkte in die Höhe schnellen, weit abgeschlagen folgte Alcaraz, Zweiter mit 8.600 Punkten. 3.430 Punkte Unterschied klingen nach viel, und sicherlich wird Sinner in der Lage sein, seine Zeit als Nummer 1 der Welt für eine Weile zu verlängern, mit 58 Wochen in Folge, Tendenz steigend.

In ein paar Monaten, während der Hartplatzsaison vor und einschließlich der US Open, die vom 24. August bis 7. September 2025 stattfinden, könnte es jedoch anders aussehen. Im vergangenen Sommer folgte nach der Niederlage gegen Novak Djokovic bei Paris 2024 eine der schlimmsten Phasen von Alcaraz (zu der auch sein erster kaputter Schläger gehörte, weil er in der ersten Runde von Cincinnati gegen Monfils verloren hatte).

In diesem Sommer finden drei große Turniere statt: zwei Masters 1.000, Canadian Open vom 26. Juli bis 7. August; Cincinnati Open vom 5. bis 18. August und dann die 2.000 Punkte US Open vom 24. August bis 7. September. Im vergangenen Jahr dominierte Sinner mit Siegen in Cincinnati und bei den US Open, und trotz eines Viertelfinal-Ausscheidens des Italieners in Kanada gewann er insgesamt 3.2000 Punkte... die er in diesem Jahr verteidigen muss.

Stattdessen wird Alcaraz nur 60 Punkte verteidigen (10 bei seinem Erstrunden-Aus in Cincinnati, 50 bei seinem Zweitrunden-Aus bei den US Open gegen Botic van de Zandschulp). Er hat viel zu gewinnen, und er hat bewiesen, dass er auf Hartplatz auftreten kann, indem er bei den US Open 2022 seinen ersten Grand Slam gewann und 2023 in Cincinnati das Finale erreichte.

Das bedeutet, dass Alcaraz zwar nicht in der Lage ist, Sinner einzuholen, aber in der Lage sein könnte, die Lücke so weit zu schließen, dass er bei den ATP Finals im November die Nummer 1 der Welt zurückerobert, wobei 1.500 Punkte auf dem Spiel stehen... die Sinner auch verteidigen wird.